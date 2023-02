Solo contra sus críticos. Así ven consultores y expertos en comunicación política la figura del presidente Guillermo Lasso.

El secretario de comunicación de Lasso levanta 'bandera verde' ante renuncias Leer más

El manejo de la comunicación de su Gobierno ha sido uno de los puntos flacos en los casi dos años de mandato, que le han pasado factura a su imagen, como parte de una serie de desaciertos que han minado precisamente el espectro de gobernabilidad, en medio de un camino convulso por los efectos de la pandemia y la crisis económica global, el malestar de sectores sociales que reclaman salud, empleo y seguridad (afectada por el crimen organizado) y grupos políticos que buscan volver al poder.

El estratega comunicacional Pedro Donoso refirió esa falta de apoyo o deficiencia en el manejo de la imagen en el episodio más reciente que dejó a Lasso como blanco de comentarios y sospechas sobre su fractura y la operación a la que se sometió.

“Qué manera de exponer al presidente de la República... Nadie cuida los detalles, nadie evita la generación de mitos... No logro entender nada!!! (sic)”, comentó Donoso en Twitter, ante una publicación de una foto del primer mandatario dirigiendo una reunión de trabajo, como si la fractura fuese solo un ‘mito’ para evitar algún compromiso. En el ángulo que fue tomada esa foto, que circuló desde el 22 de febrero, no se evidencia algún elemento de protección en la pierna afectada del jefe de Estado. Se lo ve sano.

Al día siguiente, este Diario pidió información a la Secretaría General de Comunicación (Segcom) sobre la condición de Lasso y también consultó a traumatólogos para saber si era necesaria la colocación de una bota de yeso o algo parecido y más visible.

Como respuesta, la entidad de la Presidencia emitió un comunicado en el que se aclaró que por decisión médica se evitó colocar un dispositivo que pudiere afectar el equilibrio. Desde la cuenta de Twitter de Lasso también se publicó una fotografía en la que sí se ve un apósito en la parte baja de la pierna izquierda, que fue captada desde el ángulo contrario de la gráfica anterior.

Recuperación de Guillermo Lasso: médicos aclaran 'diagnóstico' de redes sociales Leer más

Esta es la foto que circuló desde el 22 de febrero pasado, que registra una reunión del presidente Guillermo Lasso. Cortesía

Esta gráfica corresponde al 23 de febrero, que recoge otra reunión del presidente Guillermo Lasso, captada desde un ángulo distinto a la fotografía anterior. Cortesía

EPISODIOS. En actos públicos, el presidente Guillermo Lasso se ha visto envuelto en situaciones poco convenientes para su imagen, que han generado críticas.



“Polo Baquerizo”



Por quienes lo recuerdan tras este fragmento de video que circula. pic.twitter.com/TFOEBwxe7C — ¿Por qué es tendencia? 🇪🇨 (@twittendencia) September 29, 2022

En un análisis a la comunicación oficial, el consultor político Carlos Coronel observa, por ejemplo, los cambios de timón en la Secretaría de Comunicación. Eduardo Bonilla estuvo un año como secretario y él salió en medio de las protestas indígenas (junio del 2022). Leonardo Laso tomó la posta por unos cuatro meses y su salida se registró tras un error en un discurso del presidente. Actualmente, Andrés Seminario dirige esa secretaría.

“Los cambios recurrentes de estilo en esa gestión afectan, considerando además que cada cambio responde a una crisis de comunicación previa, que puede ser más que eso”, analiza Coronel, quien concuerda con la consultora Tatiana Larrea sobre el origen de los problemas: la falta de gestión del régimen y cosas tangibles que se puedan comunicar.

“Se comunica lo que existe. Esa es una premisa básica de la comunicación política. La comunicación es exitosa siempre y cuando haya gestión que mostrar, cosas positivas que contar, beneficios que entregar. El problema central del Gobierno actual va más allá de la comunicación. Está en la falta de respuestas satisfactorias para la población”, puntualiza Larrea.

Exponer a jueces es el último cartucho contra la inseguridad Leer más

La falta de continuidad de hechos relevantes que deberían transmitirse al pueblo, en un sinnúmero de productos comunicacionales, genera vacíos en la narrativa oficial y, por ende, en la conexión con la audiencia, agregan los consultores.

El análisis del desempeño comunicacional también se enfoca en los recursos con los que ha contado la Secretaría General de Comunicación. Según los registros públicos, la plantilla ha sido numerosa en varios periodos.

Por ejemplo, en enero pasado, la Presidencia de la República registraba 555 trabajadores. De ese número, 99 pertenecían a la Segcom; 105 si se incluye a los seis funcionarios a cargo de los discursos del jefe de Estado que integran una secretaría distinta, según un organigrama. La plantilla global tiene unos 70 trabajadores menos que en enero del 2021, pero similar cifra de servidores de comunicación.

Para mantener a ese medio millar de funcionarios públicos, la Presidencia destinó unos $ 767 mil ese mes, por concepto de sueldos. De ese monto, $ 166 mil correspondieron a salarios del personal relacionado con tareas de comunicación. Nueve empleados públicos percibieron remuneraciones entre $ 3 mil y $ 5 mil; 67 recibieron sueldos que oscilaron entre $ 1.000 y $ 3 mil; y 29 salarios de hasta $ 1.000. Quienes trabajaban en el área de discursos ganaron entre $ 1.500 y unos $ 4 mil.

EXPRESO solicitó una entrevista a la Segcom, pero sigue pendiente la respuesta.

El consultor Carlos Coronel evita dar una opinión sobre si esa cantidad de servidores es suficiente o excesiva para generar una correcta comunicación, ya que eso depende de un diseño estratégico: “A la luz de los resultados (indicadores de opinión pública), la comunicación no está llegando, la vocería principal del país está debilitada en credibilidad, calificación de labor y de agrado. Los 100 servidores aún tienen asuntos por resolver, pero el número no es determinante, y no siempre toda la solución está en la comunicación”.

CONTRATOS POR MÁS DE $ 5 MILLONES

Andrés Seminario declaró $ 0 de impuesto a la renta entre el 2015 y el 2021 Leer más

En una revisión a la contratación pública impulsada por la Presidencia de la República en 2022, este Diario identificó cuatro procesos contractuales de servicios relacionados con actividades comunicacionales, cuyos presupuestos referenciales suman $ 5,5 millones.

Por ejemplo, en mayo de ese año se publicó el proceso relacionado con el servicio para la elaboración de material publicitario y difusión en medios ATL, vía pública y digital de las campañas y mensajes del Gobierno Nacional, por $ 3,5 millones; o el servicio de publicidad de creatividad, por $ 1,7 millones, de enero de ese año.