El martes por la noche el presidente Guillermo Lasso agotó uno de los últimos cartuchos que apuntan a frenar a la delincuencia y al crimen organizado.

Divulgó los nombres y fotografías de al menos cinco jueces que no estarían actuando en concordancia con las acciones que impulsa el Ejecutivo para reducir los niveles de inseguridad y violencia en el país.

Esa, según dijo, fue la tercera decisión de las que se adoptaron en el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) y solo se ejecutó tras poner en práctica las otras dos: presentar quejas ante el Consejo de la Judicatura para que investigue las actuaciones de los jueces y denuncias en la Fiscalía para que se determine si incurrieron o no en un posible ilícito.

A los mencionados por el presidente se les cuestiona por situaciones como disponer la devolución de bienes a un supuesto narcotraficante o echar abajo una investigación de drogas que involucró a la Dirección Antidrogas de Estados Unidos.

Para el presidente de la Comisión Anticorrupción, Germán Rodas, el presidente ha refrescado la memoria respecto de algunos jueces “que toda la opinión pública sabía que eran jueces de alquiler, nos ha refrescado la memoria, ojalá esto no sea un acto poselectoral y ojalá esto sirva para que la Judicatura asuma un rol importante de control y de evaluación de los jueces”.

Lo más importante es que se predique con el ejemplo, hay que zafarse de funcionarios que vienen pululando por las instituciones y están generando irregularidades.

Germán Rodas, Comisión Anticorrupción

Se refiere, por ejemplo, al juez Ángel Lindao de quien el Consejo de la Judicatura informó que fue destituido.

Juan Carlos Barragán, exdirector Antinarcóticos de la Policía, en cambio dice que no le encuentra un camino al discurso del presidente. Es muy fácil comparar, dice pero le surge una pregunta: ¿200 toneladas de cocaína incautadas y ninguna organización desestructurada que se hayan confiscado sus bienes?

Cuestiona: ¿De quién era la droga? ¿Quiénes son los dueños de la cocaína y por qué no están apresados? El oficial cree que aquí hay otro problema y es la falta de patrulleros que no se sabe en dónde están. Añade: “la logística de la Policía está en soletas, no hay carros, no hay gasolina, no hay motos, no hay equipamiento todo eso es un conjunto” más los jueces que liberan criminales, está mal si lo hacen ilegalmente.

Hay un problema muy importante de fondo, el incremento agresivo de la tasa de homicidios en pocos años nos coloca como uno de los países con la tasa más alta de Sudamérica.

Juan Carlos Barragán, exdirector Antinarcóticos

El exjuez Luis Fernández considera que si bien es cierto que la justicia a la sociedad le está fallando por el actuar de ciertos jueces “yo conozco también excompañeros que son completos conocedores del derecho y hombres sumamente de honor que administran justicia”.

El problema que se tiene en el Ecuador es esa infraestructura con sus leyes e instituciones que sirve exclusivamente para beneficiar a un grupo pequeño de delincuencia organizada.

Luis Fernández, exjuez de Pichincha

El abogado Roberto Calderón cree que en general, el Ejecutivo “debe destinar un mayor presupuesto para seguridad, en lugar de engordar la alcancía para pagar la deuda externa, así como mejorar el sistema educativo, control de lavado de activos y oportunidades de empleo”.

El detalle

Defensa. El comandante de la Policía, Fausto Salinas, defiende el trabajo de sus agentes que en 2022 atacaron a 168 miembros de organizaciones criminales.