Empezaba este 23 de febrero y el dato que era parte del menú de la 'comidilla' en redes sociales, sobre todo en Twitter, era el cuestionamiento sobre la aparente rapidez de la recuperación del presidente Guillermo Lasso, tras la fractura de peroné que tuvo hace unos cinco días.

Ciudadanos de a pie, periodistas, políticos y trolls -usuarios de redes sociales sin una identidad real a la vista y con un comportamiento confuso- descargaban sospechas sobre la veracidad de la lesión, la intervención quirúrgica y el proceso postoperatorio del primer mandatario. Una tendencia que escaló con el paso de los días.

"Qué maratónica la recuperación del presidente Guillermo Lasso, 5 días después de la operación del peroné izquierdo fracturado. Esos son los médicos que necesita el país (sic)", tuiteó una periodista, a quien otros 40 usuarios la retuitearon.

Un personaje afín al correísmo también dio su opinión: "Así luce un señor de 67 años al cual le acaban de practicar una 'intervención quirúrgica de urgencia por fractura del peroné izquierdo'. Al parecer Guillermo Lasso tiene el sistema de regeneración celular de las lagartijas y no sabíamos".

Ultimando detalles con el equipo económico para anunciar buenas noticias que beneficiarán a todos los ecuatorianos. Trabajamos para reactivar la economía del país. pic.twitter.com/effLi2DY0T — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) February 23, 2023

El usuario que tiene la identificación @AlertaEcuador7, noticias 24 horas del día, también publicó: "Guillermo lasso miente otra vez ??? (sic)". Otros cuestionaban la falta de una 'bota' de yeso u otro tipo de aditamento. También hubo comentarios más satíricos, como que Lasso tiene la capacidad de curarse de Wolverine, de los Hombres X; o que recibió la semilla del hermitaño, de Dragon Ball.

Así hubo un sinnúmero de 'análisis'. Dejando de lado la sátira y los intereses políticos de coyuntura, las inquietudes sobre el tema son legítimas, pero requieren de un tratamiento específico y consultas a expertos.

Desde la escasez de información técnica, esa ignorancia que se trata de llenar día a día en el oficio periodístico, el de contar historias contrastadas, EXPRESO contactó a varios médicos especialistas en traumatología (rama de la medicina que se dedica al estudio de las lesiones del aparato locomotor). Unos por su agenda copada y las llamadas imprevistas pidieron que se los llame por la tarde. Otros accedieron de inmediato.

Explicaron lo siguiente:

El traumatólogo Santiago Ugalde indicó que sin tener una radiografía del paciente y los detalles de la operación es complejo dar una opinión sobre la lesión y el procedimiento. Sin embargo, él aclaró que hay casos poco complicados de tratar.

"Hay fracturas que uno opera y el paciente sale caminando, otros que no. Todo depende de la fractura. (Por ejemplo) fracturas de tobillo hay mil tipos diferentes. Hay casos en que se ponen implementos internos y eso es todo", indicó el experto en medicina.

Él enfatizó en que hay un sinnúmero de técnicas para tratar ese tipo de lesiones.

Las inquietudes también nos llevaron a preguntar a la fuente oficial, a la Secretaría General de Comunicación (Segcom) de la Presidencia de la República. Se pidió unos comentarios a una de las analistas, a las 10:10 de este jueves 23 de febrero. Una hora y cinco minutos después, la Segcom publicó un comunicado oficial.

COMUNICADO OFICIAL | La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia informa: pic.twitter.com/C9kKuiiyTW — Comunicación Ecuador 🇪🇨 (@ComunicacionEc) February 23, 2023

"Según las indicaciones médicas de su cirujano Marlon Lama Valverde y consultas efectuadas al especialista Dr. Pablo Reyes Umpiérrez, el manejo postoperatorio del Presidente debe ser más rápido por sus conocidas alteraciones de equilibrio. Precisamente, por este motivo se evitó el uso de inmovilizadores por cuanto alteran la estabilidad, la fuerza, reacción y propiocepción", se lee en el segundo de los tres párrafos de la comunicación.

Otro especialista que atendió a EXPRESO vía telefónica fue el cirujano ortopedista y traumatólogo Felipe Jiménez, quien profundizó en el tema de los procedimientos médicos y la recuperación.

"Yo te puedo decir dos cosas importantes. La primera: Habría que ver el tipo de fractura en el peroné y en qué parte, porque si es en la parte del tobillo y es una fractura que es estable, una fractura que no está movida o que no está desplazada, entonces le han hecho una operación, una osteosíntesis con placa y tornillo. Entonces, el paciente no requiere tener un yeso o una férula, ninguna inmovilización", detalló el médico traumatólogo.

Con ello, precisó el galeno, puede mover su tobillo, cruzar la pierna -como se le ve a Lasso en una foto-. "Lo que sí no podría hacer, porque no sería conveniente, es pisar, cargar, es decir, caminar", dijo Jiménez.