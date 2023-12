El presidente Daniel Noboa ha hipotecado su reelección

Hace unas semanas describía lo que, para entonces, todos los involucrados llamaban entendimiento legislativo.

Escribí en ese análisis que deseaba que así fuera porque los entendimientos y acuerdos políticos no son malos per se, lo malo es cuando esos acuerdos sirven para meterle la mano a otras instituciones del Estado, como por ejemplo la justicia, para luego utilizarla como instrumento para dejar en la impunidad a corruptos o como arma para perseguir a quienes disienten con la casta dominante.

Sostuve que lamentablemente no creía en dicho entendimiento y que más bien se veía que es un pacto para darle al Gobierno las leyes que requería, a los socialcristianos la presidencia de la Asamblea Nacional y al correísmo lo que más anhela: impunidad.

Las explicaciones que dan Kronfle y compañía después de la bochornosa votación son verborrea e hipocresía. Decir que no podía decidir por sí mismo es una falacia; utilizar frases como “queremos que Glas vaya a juicio penal”, es engañar cuando dan quorum; asegurar que todo depende de la justicia porque la Asamblea no tiene competencia, es mentirle a la ciudadanía. Votar en contra fue solo una mascarada que sienta un precedente inconstitucional.

Si tanto le preocupaba ser democrático y no autoritario, entonces debió presentar una moción en ese sentido, pero no, lo que hizo fue sacar el cuerpo para que se vote el contenido de la solicitud y, al no haber los votos suficientes para aprobarla, dejó la decisión en manos del juez Rivera, quien, al estar siendo investigado por corrupción, ha sentido la presión de la opinión pública y ha accedido al pedido de audiencia de formulación de cargos realizado por la fiscal. Veremos su comportamiento cuando Glas sea acusado por abusar de dineros públicos en la reconstrucción de Manabí.

Si realmente les preocupaba a los socialcristianos no entorpecer la labor de la fiscal y si creen que Jorge Glas debe ser enjuiciado, lo único que debió hacer Kronfle era devolverle la solicitud al juez, por improcedente, basándose en solicitudes similares que fueron rechazadas anteriormente en la Asamblea.

Por su parte, Daniel Noboa ha hipotecado su reelección el 2025. Ya no podrá mostrarse sin mancha, como se había mostrado desde el inicio de su mandato. Para levantar esa hipoteca, tendrá que hacer algo verdaderamente extraordinario que cambie el país en apenas un año de gobierno. Noboa ha claudicado; eso es algo que difícilmente perdona el pueblo.

Triunfo pírrico para Rafael Correa, quien, a pesar de dirigir un movimiento político que está más embarrado que palo de gallinero por varios casos de corrupción, se la juega una vez más por su más leal y querido general, Jorge Glas.

Lo rescatable de esta votación es que queda evidenciado que el Gobierno ha pactado con la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano. Un pacto por la gobernabilidad a cambio de la impunidad, cuyos alcances no los conocía la ciudadanía por haber sido manejado con tan poca transparencia y que sale a la luz pública en el preciso momento en que la fiscal ha destapado la putrefacción de la Función Judicial, mostrando el cáncer que la consume. Bien podríamos llamarlo el “Pacto de la Metástasis”.

