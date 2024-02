Presidente de la Asamblea descarta archivo o modificación de reformas al COIP

El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, zanjó la posibilidad de que se presenten más mociones sobre las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP). Este 22 de febrero de 2024, después de suspender la sesión y de las reacciones de las bancadas, hizo una aclaración.

"El debate está cerrado. Quiere decir que (el proyecto) ya no puede regresar a la Comisión (de Justicia). Se presentaron las mociones y solo se pueden presentar mientras está abierto el debate. Es decir, no puede haber ni una moción de archivo ni una moción para que regrese el proyecto a la Comisión. Con esto resolvimos dos problemas para que tenga tranquilidad el país", explicó Kronfle.

El primer problema resuelto, dijo, es que se votó y no pasó el texto que fue aprobado por la Comisión, es decir la moción del correísmo; y segundo, ya no se puede modificar el texto del proyecto.

Lo que procede, según Kronfle, es que si se convoca en los próximos 60 días, contados a partir de este 22 de febrero, solo se puede tratar y votar o no la moción que está pendiente, la de ADN. Si no se convoca, el proyecto se archiva por falta de tratamiento. "No hay más opciones".

En el tercer bloque de la moción de ADN se incluyen las reformas que más discrepancias han generado, sobre levantar la reserva de investigaciones previas y las causales para presentar el recurso de revisión.

Sostuvo que la moción para votar artículo por artículo "nunca fue presentada, tampoco hacía sentido". Explicó que el texto del proyecto no está estructurado por capítulos sino por artículos. "Si vota por el artículo 5 y en el artículo 6 se refiere a cosas que tiene el 5 y en el artículo 6 se vota no, entonces queda una ley completamente inconsistente. Eso técnicamente, en este proyecto de ley, que no tiene libros o capítulos perse, no se podía votar artículo por artículo ", insistió.

La convocatoria para que se reanude la sesión dependerá de hayan acuerdos sobre el primer bloque de la moción de ADN, que es, según, Kronfle, donde no habría ningún problema.

Si no hay consensos, no se vuelve a tratar el proyecto y se archivará, pero en el Consejo de Administración Legislativa se está tratando las nuevas reformas al COIP que se trabajaron entre la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura y otros poderes del Estado, indicó. Kronfle añadió que se está por calificar una reforma en el CAL que irá a la Comisión de Justicia y allí se pueden incorporar nuevamente los cambios que requiere el país.

