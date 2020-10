La Prefectura y las concesionarias van juntas, pero miran distinto

Aunque salieron juntos, los desacuerdos se mantienen. La Prefectura del Guayas y los representantes de las concesionarias de las vías, Conorte y Concegua, realizaron este 26 de octubre el primer recorrido de tres inspecciones en conjunto para constatar el estado de las carreteras tras el inicio de una batalla legal para frenar las multas impuestas por falta de mantenimientos y obras incumplidas.

Sin embargo, la primera jornada no tuvo ninguna conclusión más que las que ya estaban dichas: las concesionarias aseguran que las vías están en buen estado y que las obras no se realizaron por falta de pago y el Gobierno Provincial insiste en que no hay otra opción que el cumplimiento del contrato.

La primera inspección fue realizada en tramos diferentes a los multados: La Aurora - Samborondón y La T - Salitre, carreteras administradas por Conorte que tenían hundimientos y agrietamientos en más de 2 kilómetros, y que a decir del director de Concesiones de la Prefectura, Eduardo Falquez, “no son de este 2020”, sino “de hace dos años atrás”.

“Esto fue notificado en septiembre y recién hace dos semanas las concesionarias empezaron a hacer los trabajos que debieron haber hecho hace mucho tiempo”, señaló Falquez, en referencia a la vía a Samborondón, pues el tramo afectado en la carretera a Salitre ni siquiera estaba dentro del plan de mantenimiento de Conorte de este año, pese a no estar en óptimo estado.

Las vías del Guayas han tenido un mantenimiento deficiente, también en la señalización horizontal y vertical.

Eduardo Falquez,

director de concesiones.



“Si llega el invierno esta vía va a estar en peores condiciones, estamos exigiendo que la incluyan en la programación y que empiecen a trabajar”, dijo el director de concesiones.

Guillermo Ávalos, representante de Conorte, dijo que harán el mantenimiento, pero que no estaba dentro de un cronograma porque “el mantenimiento rutinario no necesita una planificación”, sino que lo hacen en función de las inspecciones que ellos realizan.

“Vamos a trabajar hasta diciembre, de hecho ya estamos trabajando, pero la vía está bien. Ojalá no se recurra a multas, sino que haya más conversaciones. Estamos trabajando”, recalcó.

Después de esas carreteras, inspeccionaron también la vía Nobol - La Cadena, donde Conorte ya trabaja en la adecuación de la zona de rebasamiento en el tramo Isidro Ayora - Pedro Carbo, obra que debía estar lista en diciembre de 2019.

“Hemos reiniciado los trabajos, pero ¿por qué no los hicimos antes? Porque como nos debían tanta plata, el exprefecto Carlos Luis Morales solicitó que no se hagan dos obras para reprogramar la deuda. Tenemos documentos de que estábamos en conversaciones y la Prefectura tiene toda la programación, los cuadros, cartas, todo”, señaló Ávalos.

Para nosotros, las vías de la provincia están en buen estado, están funcionando. Todo está bien.

Guillermo Ávalos,

representante de Conorte.

Sin embargo, el director de concesiones negó la existencia de esa documentación y desmintió también que el Gobierno Provincial no haya pagado por esas obras incumplidas. “El pago de esas obras están en fideicomisos y al momento del incumplimiento, los servicios bancarios habían sido honrados por la Prefectura”.

Falquez dijo que estos recorridos, que continuarán este martes y el miércoles, no son para llegar a consensos, pues el tema de las multas se resolverá por la vía judicial. “El hacer la obra no va a quitar la multa. Estamos exigiendo que se cumpla con el contrato”.