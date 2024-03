Prefectos se reunirán en la Asamblea para abordar crisis de deuda

El martes 19 de marzo los 23 prefectos del país acudirán a la Asamblea Nacional para definir acciones de cara al incremento de la deuda que mantiene el Gobierno nacional, sobre todo del modelo de equidad territorial.

Gobierno busca trazar un diálogo con la Embajada de México en Ecuador Leer más

Paola Pabon, prefecta provincial de Pichincha y presidenta del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (Congope), la deuda total que tiene el gobierno con las prefecturas es de 534 millones de dólares. Un total de 160 millones corresponde al modelo de equidad territorial que significa que es el pago mensual que realiza el gobierno central.

“Estamos enfrentando el fenómeno del Niño y la crisis financiera sin recursos, sin liquidez aceptamos un cruce de deudas con el Ministerio de Finanzas con bonos pero los bonos no nos permiten tener liquidez” aseveró Pabon.

Dijo que para que la maquinaria funcione necesitan combustible y que para adquirirlo tienen que pagar en efectivo. Seis de las 23 prefecturas del país no han podido pagar los sueldos a los trabajadores, se desconoce cuáles sean las mismas.

El martes 12 de marzo recibieron un desembolso del pago del 15% del total de la deuda del modelo de equidad territorial correspondiente al mes de enero de 2024, pero no han recibido el pago correspondiente a diciembre de 2023.

Hizo un llamado al gobierno nacional para que les cancele la deuda que mantiene con las prefecturas. “Pedimos que tenga un poquito de empatía con la dura realidad que están viviendo las prefecturas sobre todo las que se ubican en la costa”.

Por la falta de liquidez las prefecturas no están pagando anticipos de contrato, no pagan planillas, no tienen maquinaria operativa.

El Gobierno espera nuevas recaudaciones para retomar la devolución del IVA Leer más

El martes acudirán a la Asamblea Nacional para insistir que del dinero que se recaude con el incremento del IVA al 15%, con el impuesto extraordinario a la ganancia de la banca, que rubro se destinará para cancelar la deuda con las prefecturas.

Al no recibir el pago completo por el modelo de equidad no les permite a las prefecturas planificar el trabajo. “Vamos hacer los planes de Desarrollo y planes de Ordenamiento Territorial si no hay los recursos económicos por más que planifiquemos” indicó la presidenta del Congope.

Lourdes Tiban, explicó que “casi casi ya no estamos respirando” porque tienen una deuda con la prefectura de Cotopaxi de casi 20 millones de dólares, no ha logrado pagar el IESS, razón por la cual los empleados no se pueden atender.

Tiban recalcó que no declarara la emergencia provincial por las afectaciones del fenómeno del Niño en el subtrópico de Cotopaxi, “si declaro la emergencia debo decir tengan aquí está el millón de dólares para la construcción de los puentes o para atender la emergencia” aseguró

Como medida de ahorro en la actualidad organiza mingas con las comunidades con quienes realizan la limpieza de caminos, ubicación de adoquines, entre otros.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!