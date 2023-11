Prefecta de Esmeraldas señala al responsable de los crímenes hacia funcionarios

La prefecta de Esmeraldas, Roberta Zambrano, dio la cara y brindó una rueda de prensa la tarde de este martes 14 de noviembre, menos de 12 horas después de que presuntos sicarios asesinaron a Raúl Quintero Ayoví, trabajador de la institución que fue baleado esta mañana afuera de su casa ubicada en el centro de Esmeraldas.

Según Zambrano, el origen de esta serie de ataques y asesinatos con trasfondo extorsivo es un reportaje realizado por un periodista, en el cual daba cuenta de una supuesta fortuna que tiene la autoridad del Gobierno Provincial.

“Lo que está ocasionando todo esto es el reportaje de Andrés Durán, quien con total irresponsabilidad dijo que yo soy millonaria y que se ha manejado mal a la prefectura en la parte económica. Eso hizo que desde ahí se abriera una brecha para empezar a recibir amenazas”, dijo Zambrano en una rueda de prensa en las instalaciones de la Prefectura.

Esto, según Zambrano, ha puesto en riesgo la vida de personas inocentes, de su familia y el progreso y desarrollo de la provincia de Esmeraldas, ya que desde entonces trabajan con zozobra y los contratistas están siendo víctimas de amenazas y extorsiones.

Zambrano confirmó que hasta el momento cuatro empleados de la Prefectura han sido asesinados desde agosto pasado hasta la fecha, a ellos se suman dos trabajadores de las empresas contratistas que fueron victimados en la parroquia Viche y en Tabuche.

La prefecta afirmó haber recibido una serie de amenazas firmadas por un sujeto que se hace llamar "Ronco". "Me tratan de p*rra y de otras cosas más. Dicen, yo 'Ronco' te voy a hacer real cada palabra que te estoy escribiendo maldita p*ta", explicó Zambrano.

Según Zambrano, el tal "Ronco" se identificó como el segundo al mando de una organización delictiva que opera en Esmeraldas, le habría solicitado $ 500.000 y habría amenazado con asesinar a todos sus guardaespaldas y miembros de seguridad.

Durante su intervención, la prefecta hizo un llamado a la fiscal Diana Salazar para que investigue y se capture a quienes han causado dolor y duelo a las familias esmeraldeñas y a la Prefectura.

"Yo presenté una denuncia desde el primer momento en que recibí las amenazas. "Por favor, ya no más muertos en Esmeraldas, he hecho todo lo que legalmente está en mis manos. Ayúdenos a que esto se termine", dijo Zambrano, quien aseguró que se trabaja junto con el departamento de talento humano de la institución para que los empleados realicen teletrabajo y que no sean blanco de nuevos atentados.

