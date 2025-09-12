Precio del diésel en Ecuador: ¿cuánto subió tras eliminar el subsidio?

El precio del diésel en Ecuador subirá, según lo establece el Decreto Ejecutivo No. 126 emitido la noche de este 12 de septiembre de 2025 por el Gobierno Nacional.

El anuncio forma parte de un amplio paquete de reformas económicas que, según el Ejecutivo, busca redirigir recursos hacia sectores sociales y productivos. Entre los objetivos del Gobierno está frenar el uso indebido del subsidio, que en muchos casos terminaba beneficiando actividades ilegales como el contrabando o la minería ilegal.

¿Cuál es el precio del diésel?

Con esta decisión, se elimina el subsidio estatal de $1,03 por galón, vigente durante décadas, por lo que el precio del diésel pasará de $1,80 a $2,80 por galón. El nuevo precio entra en vigencia este 13 de septiembre.

A pesar del alza, las autoridades aseguran que el precio del pasaje no se incrementará, ya que se implementará una compensación económica directa a más de 23.000 transportistas, con pagos mensuales de entre $400 y $1.000, y una inversión total $220 millones.

Con estas acciones, el Gobierno busca “garantizar justicia social y eficiencia en el uso de los recursos públicos”, aseguró el Ministerio de Economía en su pronunciamiento oficial.

