Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

Precio del diésel en Ecuador.
Precio del diésel en Ecuador.canva

Precio del diésel en Ecuador: ¿cuánto subió tras eliminar el subsidio?

El anuncio forma parte de un amplio paquete de reformas económicas

El precio del diésel en Ecuador subirá, según lo establece el Decreto Ejecutivo No. 126 emitido la noche de este 12 de septiembre de 2025 por el Gobierno Nacional.

El anuncio forma parte de un amplio paquete de reformas económicas que, según el Ejecutivo, busca redirigir recursos hacia sectores sociales y productivos. Entre los objetivos del Gobierno está frenar el uso indebido del subsidio, que en muchos casos terminaba beneficiando actividades ilegales como el contrabando o la minería ilegal.

Nuevos precios de la gasolina en Ecuador.

Precio de la gasolina en Ecuador: así quedan los valores desde este 12 de septiembre

Leer más

¿Cuál es el precio del diésel?

Con esta decisión, se elimina el subsidio estatal de $1,03 por galón, vigente durante décadas, por lo que el precio del diésel pasará de $1,80 a $2,80 por galón. El nuevo precio entra en vigencia este 13 de septiembre.

RELACIONADAS

A pesar del alza, las autoridades aseguran que el precio del pasaje no se incrementará, ya que se implementará una compensación económica directa a más de 23.000 transportistas, con pagos mensuales de entre $400 y $1.000, y una inversión total $220 millones.

Con estas acciones, el Gobierno busca “garantizar justicia social y eficiencia en el uso de los recursos públicos”, aseguró el Ministerio de Economía en su pronunciamiento oficial.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Precio del diésel en Ecuador: ¿cuánto subió tras eliminar el subsidio?

  2. Brentford vs Chelsea: Fecha, hora y dónde ver EN VIVO | ¿Podrá jugar Moisés Caicedo?

  3. Daniel Noboa indulta a una mujer: estos son los hechos por los que fue condenada

  4. Devolución del IVA: Gobierno promete pagos inmediatos a adultos mayores, "desde hoy"

  5. Gobierno retira subsidio al diésel y promete mantener el precio del pasaje

LO MÁS VISTO

  1. Retrasos en la devolución del IVA: qué deben saber los adultos mayores en 2025

  2. La celebración de Kendry Páez tras la victoria ante Argentina sorprende a todos

  3. Devolución del IVA para adultos mayores: fechas, requisitos y cómo consultar tu pago

  4. Guayaquil: trabajadores expresan rechazo a la propuesta de Noboa en las calles

  5. Precio de la gasolina en Ecuador: así quedan los valores desde este 12 de septiembre

Te recomendamos