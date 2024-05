Posorja: Seis secuestradores fueron capturados; tenían en cautiverio a una mujer

Los armadores de barcos dicen que ya no pueden más con las extorsiones

La captura de seis secuestradores en Posorja, que tenían en cautiverio a una mujer que fue liberada tras un operativo, revivió las esperanzas entre los armadores de barcos. Dicen estar cansados del estado de inseguridad y extorsión a los que son sometidos por los “vacunadores”.

Los secuestradores, cuya captura fue informada por la Policía Nacional la tarde del lunes 27 de mayo, pueden ser integrantes de la misma banda que se ha dedicado a extorsionar al sector pesquero, que es amenazado constantemente de muerte si no cumplen con pagar 'vacunas' de hasta 300 dólares para los barcos camaroneros y de 500 dólares para los 'chinchorreros'.

Salinas: Arribaron los detenidos del semisumergible con droga Leer más

“cuando no pagamos puntualmente, se llevan nuestros equipos de navegación y no los devuelven, cuando pagamos", se lamentan los armadores de barcos que no dan se identifican por seguridad.

"Hace semanas atrás, mataron al líder de la banda que nos cobraba, desde entonces al parecer se pelearon entre ellos y se dividieron el negocio. Ahora tenemos a tres bandas que nos cobran, cada una por su lado. Hemos decidido no pagar más hasta que se defina a cuál de las tres bandas hay que pagarles”, narran resignados los dueños de barcos.

Los armadores de barco detallan que algunos trabajadores han decidido no salir a pescar, pues se sienten indefensos. Aseguran que no evidencian ninguna patrulla del Grupo Operacional Marítimo (GOMAR) integrada por la Armada y la Policía Nacional, creadas para combatir el narcotráfico y bandas criminales que operan en el golfo de Guayaquil.

Los pescadores detallan que pagan vacunas de hasta 500 dólares para poder trabajar. Cortesía

Por su parte, la Policía Nacional informó que se investiga si los sujetos capturados son los mismos que extorsionan a los armadores de barcos. Esta banda operaba en Posorja y en Playas. En el operativo se capturó a cuatro hombres y dos mujeres que serían miembros de 'Los Lobos'.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!