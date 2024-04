Esteban Bernal deja CREO por falta de "madurez democrática" a la hora de discrepar

Respeto pero no comparto. El exministro de Inclusión Económica Social y expresidente Nacional del partido político Creando Oportunidades (CREO), Esteban Bernal, renunció a las filas de la tienda política fundada por el expresidente Guillermo Lasso por discrepancias políticas y falta de madurez democrática. Así lo explicó en una entrevista concedida al noticiero digital Primera Hora, este 30 de abril: "Yo ya había tomado la decisión semanas atrás de dar un paso al costado de un proyecto que defendí; yo defiendo ideas, proyectos, no persona".

Bernal, quien asumió la presidencia nacional de CREO en mayo de 2023, cuando Guillermo Lasso aún no renunciaba a la Presidencia, detalló que su decisión se originó por discrepancias relacionadas a una eventual participación del expresidente Guillermo Lasso en las elecciones 2025: "Es indudable que cuando esto no tiene la madurez democrática suficiente, no permiten continuar en ello".

Con exactitud, Bernal ratificó que la motivación de su salida se originó luego de que en CREO se estaba evaluando que el expresidente Lasso se vuelva a postular a las presidenciables.

Añadió, con gran énfasis, que su respeto por el expresidente Lasso está intacto y, que pese a su decisión, comparte muchos de sus valores democráticos, pero no su visión política.

Pese a las declaraciones de Bernal, el movimiento Creando Oportunidades (CREO) desmintió, el pasado 29 de abril, que el expresidente Guillermo Lasso sea su precandidato para las elecciones presidenciales de 2025. Indicaron que la organización política está renovando perfiles.

"El movimiento CREO informa a la ciudadanía que el expresidente Guillermo Lasso no ha manifestado su interés de ser candidato a la Presidencia de la República”, señala el comunicado de la organización.

Incluso explicó que el propio Lasso dijo a los dirigentes provinciales del partido que el movimiento debe buscar un candidato para las próximas elecciones presidenciales, previstas para febrero 2025.

​BERNAL Y UNA CENSURA

El pasado 25 de enero, la Asamblea Nacional de Ecuador censuró al exministro Esteban Bernal, señalándole de haber excluido del Bono de Desarrollo Humano a más de un centenar de personas en condición de vulnerabilidad.

Según un boletín de la Asamblea, el exministro les negó "el derecho a las personas pobres de acceder a los beneficios que otorga el Estado ecuatoriano, porque entre quienes fueron excluidos están personas de la tercera edad y con discapacidad, que no tenían otros ingresos que las ayudas económicas que entrega el Gobierno". Esto, "sin la correspondiente notificación, ni motivación alguna, negándoles el derecho a la legítima defensa y al debido proceso".

Aunque, aseguraron que el expresidente Lasso es un referente democrático para ellos, CREO señala que la renovación de la directiva “ha significado una renovación y la opción por los jóvenes (...)”.

