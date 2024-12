Los políticos hablan de superar las rencillas y los conflictos personales en 2025

El 2024 deja una larga lista de confrontaciones entre quienes hacen política. Cuatro figuras de este ámbito hablan de superarlas y buscar acuerdos.

(No te pierdas: Daniel Noboa en 2024: un balance de promesas cumplidas e incumplidas)

Interior pide a la Asamblea información sobre proyectos relacionados con seguridad Leer más

"Trabajaremos para que haya oportunidades", Otto Sonnenholzner, exvicepresidente de Ecuador



“Las crisis han sido graves, pero quienes creemos en el Ecuador y quienes tenemos la posibilidad de impulsar el país hacia adelante trabajaremos para que la gente encuentre oportunidades en su propia tierra. No nos podemos rendir. Si se revisa, otra crisis de la que nadie habla es la migratoria, que no es más que el reflejo de la gente perdiendo la esperanza en su país. Es un llamado de atención a actuar y a resolver los problemas con sentido de urgencia y a dejar también de malgastar el tiempo en tanta bronca estéril y berrinches. Hay que llamar la atención a los políticos que creen que la política es un espacio para resolver sus problemas personales, económicos y judiciales. Hay quienes no podemos perder la esperanza. Yo todo lo que tengo, lo tengo en mi país. Espero poder seguir trabajando y creyendo en el Ecuador. Estoy distanciado de la política, pero esa es solo una parte pequeña de mi vida. Por el resto, yo sigo creyendo e invirtiendo en el Ecuador. No lo he dejado de hacer, ni pienso dejar de hacerlo. Para mí la esperanza está en creer que lo voy a poder seguir haciendo. Que ese esfuerzo que hacemos muchos sirva para que otros encuentren un futuro en el país y no se tengan que ir. La verdad es que la ola migratoria es lo más doloroso. Cada una de esas historias es dolorosa y esperemos se pueda mitigar el próximo año. Lamentablemente, para el próximo año los retos siguen siendo los mismos. Eso quiere decir que todavía hay mucho por resolver”.

"Debemos fortalecer los lazos en los barrios", Alberto Acosta, expresidente Constituyente



“Una vez más insistamos en que debemos fortalecer los lazos comunitarios en los barrios y en el campo. Desde allí y allí mismo hay que recuperar la política pensando y actuando siempre en función del bien común. No se puede esperar que las soluciones vengan desde arriba, desde las oligarquías, desde caudillos iluminados que tanto daño han ocasionado al país. La gran tarea que tenemos entre manos es rescatar la política. Si las condiciones de vida dependen de decisiones políticas, lo que requerimos es comprometernos en serio en la política. No se trata simplemente de apoyar candidaturas o de conseguir un cargo en el sector público o de participar en algún partido. No olvidemos que el peor analfabeto es el analfabeto político, el que dice que odia la política y que no le interesa la política porque tiene que trabajar. Ese analfabeto político hace la peor política posible en tanto facilita que politiqueros embaucadores asuman las decisiones políticas. Los retos para la sociedad son políticos. No podemos olvidar que de decisiones políticas depende si hay o no electricidad, si hay educación y salud de calidad, el precio de los alimentos y de la ropa, si la economía se recupera o no, es decir si hay o no empleo. Incluso los niveles de seguridad dependen de esas decisiones. Si nos concentramos en el ámbito de la economía, se precisa un golpe de timón. Hay que superar el actual manejo económico de ajuste recesivo que ha provocado un ‘austericidio’ múltiple, sobre todo por la brutal caída de la inversión pública. Ese golpe de timón demanda un manejo inteligente”.

Vacancia judicial en Ecuador: ¿cómo afecta el acceso a la justicia? Leer más

"Es el momento de recuperar la sensatez", ​Andrés Páez, excandidato Alcaldía de Quito



“Lo que la gente espera de la clase política, de los líderes gremiales, de los grupos sociales, es un acto de generosidad. Cosa que en el Ecuador desgraciadamente se ha convertido casi en una pieza de museo. El 2025, por las dificultades y por las consecuencias de los 10 años del saqueo, creo que obliga a la clase política, a los sectores que hacen opinión, a los gremios, a frentes de trabajadores, empresarios, estudiantes, a que tengamos un acto de generosidad con el país que no se ha tenido. Porque el signo de la confrontación se implantó en Ecuador desde el año 2007 casi como un credo. Y desde el 2007 hasta el 2017, el Ecuador fue evangelizado por el odio. Es el momento, después de ver las consecuencias de eso, de que el país recupere su salud mental y la sensatez. En lugar de optar por la confrontación, optemos por el diálogo, la concertación y buscar acuerdos mínimos. El gran desafío es que el país pueda conseguir acuerdos sobre dolarización, relaciones internacionales, reserva monetaria internacional, la desnutrición infantil y el tema de generación eléctrica. Al menos podemos empezar por la dolarización, que se ve que es un tema con una gran hinchada. Se puede buscar que desde sectores por fuera del panorama político se puedan provocar acuerdos. Me refiero, por ejemplo, a la Conferencia Episcopal o la Confederación de Iglesias Evangélicas e, incluso, las propias Fuerzas Armadas”.

"El desafío es pensar menos en las rencillas y más en el país", ​María Paula Romo, exministra del Interior



“Hemos tenido varios años difíciles en Ecuador. Hay que detener esta espiral de descomposición que está viviendo el país. Es una tarea de todos. Pero el liderazgo político y empresarial tiene una responsabilidad adicional. Quiero creer que la profundidad de la crisis es capaz de obligarnos a ver hacia el futuro, ponerle un punto final a lo que está pasando, a mirar con más realismo lo que está pasando. En Ecuador hay dos grandes problemas. Nos hemos convertido en el país de la impunidad y de las simulaciones. Por un lado, actos que no tienen consecuencias y, por otro, esta idea de poner en el papel algo y con eso nos damos por satisfechos. Tenemos discursos, pero la realidad es muy distinta. Una de las tareas del país para dinamizar la economía y tener mayores condiciones de seguridad es tener instituciones fuertes. Una de las instituciones que deben funcionar son las organizaciones políticas. Hay que evitar caer en la trampa de la política del espectáculo, de lo inmediato. Hay que seguir pensando en el país. Hay que seguir proponiendo y tomando decisiones responsables. Ese es un espacio de gran desafío. En calidad de dirigente de un movimiento político, creo que el desafío es pensar menos en las rencillas internas y más en los grandes temas del país. Tenemos la tarea de mirar la crisis de frente y de plantearnos cuáles son los grandes desafíos del país. No seguir aplicando recetas que no funcionan. Pensar en grande y proponer para Ecuador cambios y modelos que puedan funcionar en un mundo que cambia a toda velocidad y en el que nos estamos quedando rezagados. Hay que invertir en educación y tecnología. Existen pocos sectores donde el Ecuador tiene un gran potencial. Debemos decirnos la verdad”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!