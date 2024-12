Vacancia judicial en Ecuador: ¿cómo afecta el acceso a la justicia?

En dos períodos del año se paraliza la administración de justicia en Ecuador. En la Sierra y Amazonía, del 1 al 15 de agosto, y en la Costa, del 17 al 31 de marzo; y en todo el país, del 23 de diciembre al 6 de enero.

La vacancia judicial está determinada en el artículo 96 del Código Orgánico de la Función Judicial, que regula el receso y las vacaciones. En esta norma también se señala que de forma excepcional, por caso fortuito o fuerza mayor, el Consejo de la Judicatura podrá modificar las fechas de estos recesos.

¿Cuál es la excepción?

No se sujetan a la vacancia únicamente quienes laboran en los juzgados, tribunales y salas de Garantías Penales generales y especializadas, y en los juzgados de la Familia, Niñez, mujer y Adolescencia.

Durante la vacancia, suspenden sus actividades las dependencias judiciales en las materias de lo Civil, Laboral, Inquilinato, Contencioso Tributario y Contencioso Administrativo. Eso implica la paralización de plazos y términos procesales en los casos en trámite.

¿Qué dicen los expertos sobre los recesos anuales?

Para Fernando Rivera, abogado especializado en materia laboral, su labor profesional se ve limitada por estos dos recesos anuales. “Se debería eliminar. Son 30 días de paralización. Antes los funcionarios tomaban, según un cronograma, sus períodos de vacaciones, sin que ello afecte el trabajo de las unidades judiciales”, recuerda.

Rivera considera que el Consejo de la Judicatura debe tomar en cuenta que las causas están represadas, por la falta de personal en las unidades. “Por ejemplo, los juzgados de lo Civil y Laboral tienen equipos incompletos. Apenas cuentan con un ayudante judicial, que debe trabajar para dos jueces”.

Este abogado se pregunta qué pasó con el concurso para conformar el banco de elegibles, con 1.090 cupos, que se anunció en abril. A partir de él se debía seleccionar a 500 jueces. El 13 de este mes, Merck Benavides, vocal de la Judicatura, confirmó a EXPRESO que quedó en suspenso porque ninguna empresa se inscribió para hacer la prueba psicológica a los postulantes.

La demora en la administración de justicia

Fernando Rivera contó que las causas están represadas. En 2019 ingresó el proceso de un cliente de 75 años al Tribunal Contencioso Administrativo, cesado en sus funciones en el Ministerio de Educación. Y la audiencia fue en julio de este 2024. Otro de sus defendidos falleció en enero, un mes después de la audiencia por una causa ingresada en 2021.

“La falta de personal y la vacancia hacen que en Ecuador no haya acceso a la tutela judicial efectiva”, afirma.

Otro punto de vista

Diferente es la opinión de Carolina Aumala, magíster en Derecho Procesal Penal y Litigación Oral. No ve inconvenientes en los recesos establecidos en la Reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial, de diciembre del 2020, de la resolución 141-2020.

Aumala subraya que las instancias con mayor carga procesal no paran. Le parece beneficioso tener un tiempo para preparar acciones legales. Advierte que en este período sí es posible presentar escritos, aunque no se califiquen demandas. Sin embargo, hace un llamado al Consejo de la Judicatura para que no se mantenga el déficit de operadores de justicia.

¿Qué dice el gremio de jueces?

Por su parte, Silvia Rodas, presidenta de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces, adelantó que planean llevar a la Asamblea Nacional un proyecto de reforma para eliminar la vacancia judicial.

Rodas, jueza de lo Civil, apunta que se debe pensar en el usuario, que tiene que esperar más tiempo para acceder a la justicia. Y también en los abogados en libre ejercicio, que quedan mal con sus clientes y no pueden cobrar honorarios, pues los plazos se alargan. A los jueces, dice, tampoco les conviene salir en esas fechas, que “son temporada alta”.

“En la vacancia judicial, el sistema se paraliza y los abogados presentan innumerables escritos buscando acelerar los trámites, exigiendo que se despachen los procesos rezagados”.

¿Dónde hay el servicio?

El Consejo de la Judicatura recordó que durante el receso judicial obligatorio de 15 días, sí atienden al usuario las unidades judiciales y los tribunales especializados en materia Penal; Tránsito; Adolescentes Infractores, Violencia contra la Mujer y miembros del Núcleo Familiar; Garantías Penitenciarias; Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; y Constitucional.

