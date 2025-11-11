Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Política

YAKU PEREZ EXCANDIDATO PRESIDENCIAL
Yaku Pérez es exprefecto de Azuay, expresidente de la Ecuarunari y excandidato presidencial.ARCHIVO

Yaku Pérez: ¿Qué implica la presunta asociación ilícita y quiénes son los vinculados?

El excandidato presidencial es investigado junto a otros cuatro dirigentes sociales por presunta asociación ilícita

El dirigente indígena y excandidato presidencial, Yaku Pérez, y cuatro dirigentes sociales más, enfrentan una denuncia por presunta asociación ilícita.

RELACIONADAS

Según informó la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA), los cinco dirigentes investigados ya rindieron versión la mañana del 10 de noviembre de 2025.

La diligencia estuvo cargo del agente Severo Edgardo Ríos Ordóñez, de la Unidad de Delincuencia Organizada, Transnacional  e Internacional.

Las implicaciones del delito de asociación ilícita

La asociación ilícita es un delito que está tipificado en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

RELACIONADAS

El delito de asociación ilícita señala lo siguiente:

"Cuando dos o más personas se asocien con el fin de cometer delitos, sancionados con pena privativa de libertad de menos de cinco años, cada una de ellas será sancionada, por el solo hecho de la asociación, con pena privativa de libertad de tres a cinco años".

La asociación ilícita es sancionada con pena privativa de libertad de menos de cinco años, cada una de ellas será sancionada, solo por la asociación, con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

Todos los investigados por presunta asociación ilícita

Además del excandidato presidencial, Yaku Pérez, otros cuatro dirigentes sociales más son investigados por el presunto delito de asociación ilícita.

RELACIONADAS

Los otro sinvestigados son:

  • Lauro Sigcha, presidente de la Federación de Organizaciones Indígenas de Azuay (FOA)
  • Óscar Reinoso, dirigente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT)
  • Edison Déleg, del Frente Popular
  • Sebastián Cevallos, del Frente Popular

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. España recupera patrimonio arqueológico de Ecuador introducido por contrabando

  2. Black Friday Ecuador: tiendas con mayores descuentos en 2025

  3. El Pentágono despliega tropas en jungla panameña en medio de tensión regional

  4. Piden destitución de Edgar Lama, cabeza del IESS, por presunto conflicto de interés

  5. Portal 11/11/2025: Ritual para manifestar amor y prosperidad

LO MÁS VISTO

  1. Precio de Extra y Ecopaís cambia el 11 de noviembre; ¿la tendencia al alza seguirá?

  2. Caso Edgar Lama: Alerta de conflicto de interés en el IESS acabó en despido

  3. Aceite de ricino: cómo lograr pestañas más largas y cejas definidas de forma natural

  4. Las hijas de Fernando Villavicencio renuncian a una reparación económica

  5. Edgar Lama: Asamblea se suma al silencio ante el conflicto de intereses en el IESS

Te recomendamos