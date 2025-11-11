Yaku Pérez: ¿Qué implica la presunta asociación ilícita y quiénes son los vinculados?

El excandidato presidencial es investigado junto a otros cuatro dirigentes sociales por presunta asociación ilícita

Yaku Pérez es exprefecto de Azuay, expresidente de la Ecuarunari y excandidato presidencial.

El dirigente indígena y excandidato presidencial, Yaku Pérez, y cuatro dirigentes sociales más, enfrentan una denuncia por presunta asociación ilícita.

Según informó la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA), los cinco dirigentes investigados ya rindieron versión la mañana del 10 de noviembre de 2025.

La diligencia estuvo cargo del agente Severo Edgardo Ríos Ordóñez, de la Unidad de Delincuencia Organizada, Transnacional e Internacional.

Hoy a las 8:30 Inician las comparecencias de los defensores del agua del Azuay: Lauro Sigcha, Yaku Pérez, Óscar Reinoso, Edison Déleg y Sebastián Cevallos, ante la @FiscaliaEcuador por presunta asociación ilícita.

✊🏽 #DefenderElAguaNoEsDelito pic.twitter.com/JpmKVOvyAI — Foa Azuay (@foazuay93) November 10, 2025

Las implicaciones del delito de asociación ilícita

La asociación ilícita es un delito que está tipificado en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

El delito de asociación ilícita señala lo siguiente:

"Cuando dos o más personas se asocien con el fin de cometer delitos, sancionados con pena privativa de libertad de menos de cinco años, cada una de ellas será sancionada, por el solo hecho de la asociación, con pena privativa de libertad de tres a cinco años".

La asociación ilícita es sancionada con pena privativa de libertad de menos de cinco años, cada una de ellas será sancionada, solo por la asociación, con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

Tras la diligencia, Lauro Sigcha denunció un “gobierno represor que persigue a los defensores del agua”.

Yaku Pérez advirtió que enfrentan otros procesos y que podría venir otro desde el gobierno de Noboa. pic.twitter.com/MhXEtpOroX — Foa Azuay (@foazuay93) November 10, 2025

Todos los investigados por presunta asociación ilícita

Además del excandidato presidencial, Yaku Pérez, otros cuatro dirigentes sociales más son investigados por el presunto delito de asociación ilícita.

Los otros investigados son:

Lauro Sigcha, presidente de la Federación de Organizaciones Indígenas de Azuay (FOA)

Óscar Reinoso, dirigente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT)

Edison Déleg, del Frente Popular

Sebastián Cevallos, del Frente Popular

