Visa para EE. UU. sube de precio desde octubre en Ecuador: ¿En cuánto quedará?

Desde el 1 de octubre, los ecuatorianos que deseen solicitar una visa para ingresar a Estados Unidos deberán pagar un monto significativamente mayor. El incremento responde a la implementación de una nueva tarifa adicional que eleva el costo total del trámite a 435 dólares.

La medida, que aplica a todas las visas de no inmigrante —incluidas las de turismo (B1/B2), negocios, estudios y tratamiento médico—, incorpora una tarifa denominada 'Visa Integrity Fee', equivalente a 250 dólares. Esta se suma a los 185 dólares que ya se cobraban como tarifa base.

El ajuste fue aprobado bajo una legislación estadounidense que busca reforzar los controles migratorios y financiar nuevas medidas de seguridad. Aunque la normativa fue impulsada en años anteriores, su aplicación efectiva comenzó este mes.

El aumento ha generado preocupación entre solicitantes frecuentes, especialmente en un contexto de alta demanda por eventos internacionales como el Mundial de Fútbol 2026, que se celebrará en Norteamérica. Además, el nuevo valor deberá ser asumido incluso si la visa es denegada, ya que el pago no es reembolsable.

Las autoridades consulares recomiendan a los interesados planificar con anticipación sus solicitudes, considerando tanto el nuevo costo como los tiempos de espera para obtener una cita.

