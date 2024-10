Topic a Noboa: "se me caería la cara de vergüenza buscar una reelección"

Las elecciones 2025 serán en cuatro meses y una semana. Y candidatos como Jan Topic, de SUMA, cuestionan el manejo del sector energético, del Gobierno de Daniel Noboa.

"A mi esposa le dije hace una semana: 'Se me caería la cara de vergüenza, buscar una reelección, con el pésimo manejo de este país'. Yo no sé cómo podría ser el Presidente y salir a dar la cara a los ecuatorianos, sabiendo que yo soy el responsable por cada hora que se va la luz. Yo, no el estiaje, no mis ministros, no cualquier excusa que me pueda inventar".

Según Topic, por cada hora sin energía eléctrica, alrededor de mil ecuatorianos se quedan sin empleo. Dijo que resulta de calcular la pérdida de PIB por la Población Económicamente Activa, entre otras cifras.

Jan Topic es hijo de Tomislav Topic, propietario de Telconet. Va por su segundo intento de llegar a Carondelet. Este martes 1 de octubre del 2024, en una entrevista con Primera Plana, negó mantener contratos de radares, en Manta.

"Quieren decir que Jan Topic es el dueño de los radares del país. ¿Con qué evidencias?", subrayó. Y dijo que debería haber evidencias como un contrato. También admitió haber sido accionista minoritario de un contrato en un municipio, pero que lo dejó.

Ante la insistencia de los periodistas, Topic dijo: "Esto es evidenciable, no cojan mi palabra, vayan a la Superintendencia de Compañías. Una cosa es que tengas troll centers que lancen esto, y otra que tengas un Gobierno encima de esto; repito es un Gobierno indolente, que poco le importa el Ecuador, que lo único que busca es ganar reelecciones a cualquier costo".

Además, en la entrevista, Jan Topic dijo que contratar barcazas no está mal. "Pero se lanzó el proceso un sábado y presentaron ofertas el lunes. Está mal que no haya previsión, procesos opacos, que la barcaza salga en tránsito sin contratos firmados, hay que conectarse a los generadores grandes del sector privado. ¿Qué pasó con la ley cero apagones? Nada, absolutamente nada".

