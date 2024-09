Bonos de Ecuador bajan por caída en popularidad de Noboa tras los apagones

Preocupación en los mercados internacionales. La crisis climática que atraviesa Ecuador, que ha tenido diversas repercusiones como incendios forestales, apagones de hasta 12 horas y escasez de productos, ya causa preocupación en los inversionistas internacionales por las implicaciones en la popularidad del presidente de la República, Daniel Noboa.

Los bonos de deuda de Ecuador han quedado rezagados frente a otros países de su misma categoría, denominados emergentes, durante la última semana, registrando el segundo peor desempeño con una pérdida del 3,25%, según reportó Bloomberg, plataforma especializada en información financiera, este 30 de septiembre de 2024.

Los cortes de energía han sido más graves de lo previsto, pasando de 8 horas a 12 horas y siendo más recurrentes. Además, ha habido cortes no programados que han sorprendido a la población. Esto se suma a otros problemas como la inseguridad y un reciente incendio en Quito, así como disputas políticas entre Noboa y la vicepresidenta Verónica Abad, aseguraron a EXPRESO Ramiro Blazquez, jefe de investigación y Agustín Costa, economista de la firma BancTrust & Co.

Según los analistas de BancTrust & Co., el mercado teme la posibilidad de que vuelva una administración no amigable a los mercados, como el correísmo. Aunque las encuestas siguen favoreciendo a Noboa, la diferencia con la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, se está reduciendo. Además, otros candidatos como Jan Topic están ganando fuerza. Existe un sentimiento anticorrea en Ecuador que podría favorecer a cualquier candidato que no esté asociado con Correa.

Factores como el clima pueden influir significativamente en la situación del Gobierno de Noboa, según BancTrust & Co. Si el clima sigue seco, esto desfavorecerá la generación de energía y complicará aún más la situación del régimen. Se espera que el gobierno aumente el gasto público cerca de la campaña presidencial, a partir de diciembre de 2024 o enero de 2025, lo cual podría ser contraproducente para los mercados.

"No son solo los apagones. Diversos factores de riesgo, ya conocidos, están convergiendo y comienzan a generar un mayor impacto. La crisis energética no solo afecta el crecimiento económico, sino que también amenaza las posibilidades de reelección de Noboa. A esto se suma el aumento de la criminalidad, que agrava la situación. Además, resurgen las preocupaciones sobre cómo el gobierno cubrirá el financiamiento fiscal para cerrar este año y el próximo, lo que añade incertidumbre sobre la estabilidad económica del país", señaló a este Diario Gustavo Arteta, economista para América Latina del fondo de inversión PGIM.

El regreso a última hora por los incendios, una señal

Daniel Noboa y Susan Segal, de Council of Americas. Cortesía.

El regreso antes de lo previsto de Estados Unidos de Daniel Noboa para hacer frente a los incendios en Quito causó preocupación entre los inversionistas.

Bloomberg reseñó que Daniel Noboa, "el presidente de 36 años que se ganó a Wall Street al prometer arreglar la economía del país, descartó su agenda estadounidense que incluía un discurso planeado en la Asamblea General de las Naciones Unidas la semana pasada para regresar a casa".

Los incendios han sido contenidos en gran medida, pero los apagones continúan arrasando el país mientras los embalses permanecen en niveles críticos, sostuvo la agencia.

