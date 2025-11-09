Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Política

Temblor en Ecuador este 9 de noviembre.
Temblor en Ecuador este 9 de noviembre.Instituto Geofísico

Temblor en Ecuador hoy: sismo se sintió este 9 de noviembre

Se reportó dos sismo en Napo y Pastaza sin dejar afectaciones. El temblor se reportó a las 10:59 del domingo

Dos sismos se registraron la mañana de este domingo 9 de noviembre en la región amazónica del Ecuador, informó el Instituto Geofísico (IG) de la Escuela Politécnica Nacional.

(Te puede interesar: Simulacro de terremoto en Guayaquil: Municipio anuncia fecha y registro)

El primer sismo ocurrió a las 06:48, con una magnitud de 4,2 y una profundidad de 20 kilómetros, localizado cerca del cantón Tena, en la provincia de Napo. El segundo se produjo a las 07:03, con una magnitud de 3,8, en las cercanías de Puyo, provincia de Pastaza.

De acuerdo con el IG, los eventos fueron percibidos por habitantes del oriente y también en algunos sectores de la Sierra central, aunque no se registraron daños ni heridos. Los especialistas recordaron que la Amazonía es una zona sísmicamente activa, donde este tipo de movimientos son frecuentes debido a la presencia de fallas geológicas internas.

RELACIONADAS
El primer sismo ocurrió a las 06:48, con una magnitud de 4,2.
El primer sismo ocurrió a las 06:48, con una magnitud de 4,2.Instituto Geofísico

Los organismos de gestión de riesgos mantienen el monitoreo constante de la actividad sísmica y reiteran a la ciudadanía la importancia de mantener planes de prevención y seguridad familiar ante eventuales emergencias.

Ecuador en el Cinturón de Fuego

Simulador de Terremotos

Simulador de terremotos ayuda a los californianos a prepararse para El Grande¨

Leer más

Este evento sísmico resalta la ubicación de Ecuador en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas más activas del planeta, donde ocurre el 85 % de la actividad sísmica mundial debido a la constante interacción de placas tectónicas.

Ante esta realidad, el Instituto Geofísico recomienda a la población estar preparada para posibles sismos. Entre sus sugerencias se incluye elaborar un plan de emergencia familiar y contar con una mochila de emergencia que contenga elementos básicos como agua, alimentos no perecibles, linterna, radio y un botiquín.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 10 de noviembre de 2025

  2. Descubre los detalles del parque temático de Netflix

  3. Orfeo en los infiernos, la ópera que desafía la solemnidad

  4. Fórmula Uno: Norris gana en Brasil y refuerza el liderato en el Mundial

  5. Fabián Patinho convierte el mito del tesoro inca en una aventura de papel y tinta

LO MÁS VISTO

  1. Jubilados convocan plantón para exigir cumplimiento de derechos pendientes

  2. Rayo Vallecano vs Real Madrid HOY: Hora y dónde ver EN VIVO el partido de LaLiga

  3. Gasolina Extra y Ecopaís: Precio exacto del galón en Ecuador (noviembre de 2025)

  4. Corte de agua Guayaquil 9 de noviembre: Lista completa de zonas afectadas y horarios

  5. Inés Manzano responde a video de Aquiles Álvarez: "Eres un come..."

Te recomendamos