Fuerte temblor sacude Ecuador este martes 21 de octubre: ¿dónde fue el epicentro?

Un fuerte temblor de magnitud 6.1 se registró en Ecuador este martes 21 de octubre. El sismo fue percibido en varias ciudades

Epicentro del sismo de magnitud 6.4 localizado cerca de Arenillas, provincia de El Oro, el 21 de octubre.

Este martes 21 de octubre de 2025, en la noche, un sismo intenso de magnitud 6.1 estremeció varias zonas del sur de Ecuador, causando alarma entre la población. Según el Instituto Geofísico del Ecuador (IG-EPN), el movimiento telúrico ocurrió a las 19:05 hora local y tuvo su epicentro muy cerca de Arenillas, en la provincia de El Oro.

¿Dónde se sintió el temblor y qué sabemos hasta ahora?

El temblor se registró a una profundidad de 83 kilómetros, lo que explicó por qué se percibió con fuerza en varias localidades cercanas. El epicentro fue localizado a solo 11.5 kilómetros de Arenillas, un punto estratégico en el sur del país. Habitantes de esta zona y otras cercanas reportaron vibraciones fuertes y movimientos que duraron varios segundos.

[REVISADO]

Evento: igepn2025urec

Ocurrido: 2025-10-21 19:05:40

Mag.: 6.1MLv

Prof.: 83.0 km

Lat.: 3.610° S

Long.: 79.977° W

Localizado: a 11.51 km de Arenillas, El Oro

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/BfkbTuHZn9 pic.twitter.com/KopyglBup8 — Instituto Geofísico (@IGecuador) October 22, 2025

¿Qué hacer ante un sismo en Ecuador?

Ecuador se encuentra en una zona sísmica activa, por lo que es fundamental estar preparados. Tras este sismo de 6.1, se hace un llamado a la ciudadanía a mantener la calma, revisar los protocolos de seguridad en casa y en el trabajo, y estar atentos a posibles réplicas. Además, se recomienda tener a mano un kit de emergencia con agua, alimentos no perecibles y linternas.

Dos masacres en una noche: Ecuador suma nueve víctimas en medio del conflicto interno Leer más

Seguimiento y alertas oficiales

El Instituto Geofísico continúa monitoreando la actividad sísmica y emitirá avisos en caso de que se detecten réplicas o nuevos movimientos.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!