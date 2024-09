El TCE admite "error" y tramitará recusación de Diana Jácome

Aunque, al parecer, en su denuncia Diana Jácome no incorporó las pruebas, sino solo links, el juez Viteri admite haber cometido este error.

La tarde de este lunes 2 de septiembre de 2024, Diana Jácome, asesora presidencial, señaló que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ha corregido un error en su providencia. Esto permitió que el Pleno del TCE pueda conocer y resolver sobre su solicitud de recusación contra el juez Fernando Muñoz.

Muñoz está encargado de tramitar la denuncia por violencia política de género presentada por la vicepresidenta Verónica Abad contra el presidente Daniel Noboa.

Corrección del error en la providencia

"Solicito citen fuentes oficiales y eviten especulaciones. La transparencia y la justicia prevalecen", escribió en su cuenta de X Diana Jácome. Ella, junto con Esteban Torres y Gabriela Sommerfeld, también fue acusada de violencia de género.

EXPRESO revisó el enlace con las Causas en el sitio web del TCE, y hasta las 15:30 no se había actualizado la respuesta del juez Joaquín Viteri. Sin embargo, el TCE compartió con este diario un documento que ya incorpora la corrección.

Reemplazo de pronunciamiento y pausa en el trámite

Aunque, aparentemente, en su denuncia Diana Jácome no presentó pruebas, sino solo enlaces, el juez Viteri admitió haber cometido el error y dejó sin efecto el pronunciamiento del 30 de agosto. El juez Viteri señala:

"El artículo 60, numeral 5 del Reglamento de Trámites del Tribunal Contencioso Electoral no contiene ningún numeral, y dado que por un error se hizo constar que la 'sola enunciación de links no constituye medios probatorios', así como que 'no se concede lo solicitado', lo cual implicaría un pronunciamiento de fondo, cuya competencia corresponde al Pleno del Tribunal, se deja sin efecto el texto transcrito y se lo reemplaza por el siguiente: En lo que respecta a la petición de copias certificadas, al amparo del artículo 145 del Reglamento de Trámites del Tribunal Contencioso Electoral, Secretaría General agregue al expediente las copias certificadas de '(...) voto salvado suscrito por el doctor Fernando Muñoz de 14 de junio de 2024 y 5 de agosto de 2024, dictados en la causa 096-2024-TCE'".

De este modo, el trámite de la denuncia contra Noboa y los tres funcionarios del Gobierno vuelve a estar en pausa.

