La denuncia electoral de Diana Jácome busca la destitución de Verónica Abad

Un frente más abierto. La asesora presidencial Diana Jácome detalló este 16 de agosto de 2024 que su denuncia electoral contra la vicepresidenta Verónica Abad pretende su destitución del cargo.

Jácome denunció a la vicepresidenta Abad ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) el 15 de agosto de 2024 como respuesta a la querella que Abad presentó en contra del presidente Daniel Noboa.

La denuncia electoral de Abad contra Noboa y algunos de sus funcionarios, entre ellos la propia Diana Jácome, es por supuesta violencia política de género y también busca la destitución del presidente.

"Basta señora Abad y la vieja política que la auspicia. Nosotros tomamos la decisión de presentar la denuncia para que el Contencioso Electoral la admita, la destituya (a Abad), le suspensa sus derechos políticos y la sancione económicamente conforme a la ley", sostuvo Abad ante los medios públicos.

#Noticias7 | En entrevista para Ecuador Tv, Diana Jácome (@dianajacome), asesora de la Presidencia, se refirió a la denuncia presentada en contra de Verónica Abad. “Basta señora Abad, a usted y a la vieja política que la auspicia”, sentenció la funcionaria. pic.twitter.com/CxmzeKUyOa — EcuadorTV (@EcuadorTV) August 16, 2024

Abad no renuncia porque "tiene que compensar el apoyo que está recibiendo"

La asesora presidencial Diana Jácome también se volvió a referir al por qué la vicepresidenta Verónica Abad no renuncia, pese a la persecución que dice ser víctima por parte del Gobierno de Noboa.

¿Por qué no renuncia? Si alguien sufre violencia en su trabajo, no se queda ahí, sino que renuncia. Pero (Abad) no o va a hacer porque tiene que compensar el apoyo que está recibiendo de partidos que antes la criticaban (...)", acotó Jácome.

La motivación de la denuncia electoral, acota Jácome, es que "no permitiré que se tergiverse la ley para convertirla en un arma política que atente contra mis derechos, los del presidente y el gabinete".

"Como defensora de los derechos de las mujeres, rechazo enfáticamente cualquier forma de violencia política de género", acotó la asesora presidencial y precandidata a asambleísta en su cuenta de X.

