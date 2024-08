Ministros respaldan a Daniel Noboa ante presunto intento de golpe de Estado

Defensa casa adentro. Tras la denuncia presentada por la vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por supuesta violencia política de género, el pasado martes 13 de agosto, el gabinete ministerial de Daniel Noboa no ha dudado en respaldarlo públicamente mediante una serie de mensajes en redes sociales, señalando como "tácticas de la vieja política" el querer desestabilizar al Gobierno Nacional mediante un intento golpe de Estado.

Frente a ello, la ministra del Interior, Mónica Palencia, reaccionó mediante un video donde apareció escoltada por miembros de la Policía Nacional. En el mismo, advirtió que la demanda presentada por la segunda mandataria tiene como objetivo "hacerse con el poder de Gobierno, ser la presidente del Ecuador y, además, inhabilitarlo (a Noboa) para poder ser candidato a la Presidencia".

Nuestro respaldo al señor Presidente Mgs. Daniel Noboa Azin @DanielNoboaOk pic.twitter.com/HseYYawnVW — Ministerio del Interior Ecuador 🇪🇨 (@MinInteriorEc) August 15, 2024

El pasado 9 de agosto, Daniel Noboa confirmó su candidatura para la reelección en los comicios de febrero de 2025. Si llegase a prosperar la denuncia en el TCE, se podría configurar una eventual destitución del jefe de Estado y la suspensión de sus derechos políticos por cuatro años.

Abad denuncia a Noboa: ¿prosperará la acusación de violencia política de género? Leer más

Palencia exclamó que no van a permitir que se instaure un golpe de Estado a través de una denuncia por supuesta violencia política de género, que llega nueve meses después de que Abad sea designada embajadora de Ecuador en Israel, como parte de la única función encomendada por el presidente Noboa.

Y aseveró que estarán vigilantes la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, el bloque de seguridad, que incluye a los militares, “para que no se rompa el orden establecido, no se rompa la Constitución, no se rompa la ley”.

Lee también: Controlar el TCE es tener una enorme ventaja electoral en Ecuador

Este suceso es un nuevo capítulo en la quebrantada relación entre Noboa y Abad, cuyo distanciamiento se evidenció desde la anterior campaña electoral.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!