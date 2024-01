Eduardo Peña: “Un robot de inteligencia artificial agendará las citas en el IESS"

El presidente del Consejo Directivo del IESS, Eduardo Peña, se compromete a combatir los diversos esquemas de corrupción y de irregularidades que afectan la prestación de servicios a los asegurados y los recursos de la entidad. Este Diario le plantea algunos casos y reclamos recibidos de los asegurados a través de la campaña ‘En defensa del afiliado’.

Esta campaña nos permitió descubrir que hay prestadores externos que pueden agendar citas médicas de pacientes directamente con ellos sin recurrir al ‘call center’. ¿Es legal?

Tenemos irregularidades de prestadores externos que están falsificando citas, sí. Estamos documentando esos procesos para enviar a Fiscalía y Contraloría. Porque, digamos, a mí me han dicho que debo ser cuidadoso con las palabras que uso, pero para mí esto es un sistema miserable de estafar a la seguridad social y lo vamos a combatir. De hecho, les he advertido porque paralelamente a eso, para falsificar citas para cobrar, no solo requieren de un esquema perverso de ciertos prestadores, sino que requieren de un contubernio con empleados del IESS. Y el segundo pecado mortal de ellos es emplear a funcionarios del IESS: médicos, enfermeras y administrativos, para que en los horarios en que estos marcan tarjeta en el IESS, trabajen en locales de prestadores externos. Van a ser identificados y sancionados por la Justicia.

¿Y mientras tanto, cómo se puede evitar que eso ocurra?

Mientras tanto estamos trabajando en un sistema de agendamiento de citas a través de robots de inteligencia artificial. Ahí ya no hay un operador humano en el ‘call center’, hay un robot que le contesta a usted con su propio acento de voz, puede distinguir de dónde lo llaman, de hecho, si usted usa un número celular que tenemos registrado, se va a referir a usted por su nombre. La ventaja de los robots es que pueden atender miles de llamadas simultáneamente, tienen la base de datos de la disponibilidad de citas que hay cerca de donde usted está y entonces pueden asignarle en algún lugar cercano de acuerdo a lo que el robot distinga y según su urgencia, porque el robot le va a preguntar cosas, sus síntomas, y va a orientarlo y va a programar una cita de acuerdo con lo que usted necesita.

Eduardo Peña Hurtado durante su posesión como presidente del Consejo directivo del IESS, en la Superintendencia de Bancos. Cortesía

¿En cuánto tiempo prevé que funcione este sistema?

Tendrán que concursar empresas que puedan prestar este particular tipo de servicio y luego asignaremos a una de ellas, pero estamos hablando de empresas que manejen robots de inteligencia artificial para un área muy especializada. El ganador, que será pues el más conveniente para los intereses del IESS, será conocido en los próximos dos meses.

Los casos que recibimos en la campaña se pueden dividir en dos grandes grupos. Entre los afiliados activos, la queja más común es la mora patronal y la retención ilegal de aportes que les impide acceder a las prestaciones. Su percepción es de que el IESS no hace lo suficiente.

El IESS hace todo lo que está a su alcance. (Peña reitera que tras la pandemia aumentaron los empleadores que no podían pagar las aportaciones). Nosotros hemos hecho un proyecto que pretende que aquellas empresas en mora tengan un convenio de pagos que les permita pagar en hasta 84 meses. Nuestra propuesta es que de acuerdo al tamaño de la deuda sea el plazo del pago, mientras más alta la deuda más largo el plazo. Hemos hecho la propuesta a la Superintendencia de Bancos, que es un requerimiento para nosotros, la está estudiando y esperamos que nos conteste en el transcurso de las próximas dos semanas. Si no tiene observaciones, le ofreceríamos inmediatamente a aquellas empresas que están en mora para que de esa manera esos afiliados puedan gozar de todos sus beneficios.

Eduardo Peña Hurtado dialoga con Jorge Salas von Buchwald, posesionado como gerente general del Hospital del Norte Los Ceibos, del IESS, este lunes 15 de enero. Cortesía

¿La retención de aportes del trabajador es ilegal, verdad?

Es absolutamente ilegal. Y es pecado mortal porque esos dineros que usted retiene son dineros que pertenecen a los afiliados y a los jubilados y tienen una serie de blindajes legales. Si no retuviera esos aportes, debería entregárselos al empleado para que los pague. Como está estructurada la ley, automáticamente usted entra a la página y paga planillas y ahí están incluidos sus aportes patronales más los de sus empleados.

¿Cómo le va al departamento de Coactiva del IESS?, ¿qué tantos procesos gana al año o qué resultados tiene su labor?

No tengo los datos, pero hoy tengo en Guayaquil una nueva persona a cargo de las coactivas en el IESS. Va a tratar de regenerar este sistema de cobros para hacerlo más eficiente.

El presidente del Consejo Directivo del IESS, Eduardo Peña; junto al nuevo gerente del Hospital Teodoro Maldonado, Rubén Egas Peña. Cortesía

El otro gran grupo de casos que recibimos es de jubilados que se quejan por la falta de citas con especialistas y de medicinas, sobre todo de insulina. ¿Cómo se puede solucionar la falta crónica de este medicamento?

Ahí estamos trabajando con la Organización Panamericana de la Salud y las Naciones Unidas con los 100 medicamentos de mayor rotación. Estamos tratando de comprarlos para los próximos dos años, en entregas parciales, de manera que nunca haya escasez. Eso debe incluir la insulina porque es verdad, tenemos hipertensión, diabetes y obesidad como causas de morbimortalidad relativamente altas. Paralelamente vamos a empezar a trabajar en la educación de los pacientes jóvenes para no llegar a esos extremos.

Se acusa a los gobiernos de turno de tomar al IESS como su caja chica, lo que eleva la deuda del Estado. ¿Esta administración le ha prestado dinero al Gobierno de Daniel Noboa?

Sí. Le hemos dado dinero. El Gobierno finalmente nos paga con bonos, los prestadores externos a quienes no les hemos pagado por sus servicios están aceptando que les paguemos en bonos. El Gobierno ha ofrecido pagarnos con activos, nosotros hemos aceptado recibir activos. Los prestadores externos también van a aceptar activos si decidimos pagarles con activos. Estamos justamente trabajando esos mecanismos para tener a todo el mundo un poco conforme.

