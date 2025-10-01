Expreso
Según Veloz, la propuesta del Ejecutivo no responde a las necesidades prioritarias del país.

RC se opone a última ley urgente de Noboa: "No alimenta, no protege, no educa"

Según Veloz, el proyecto busca otorgar beneficios tributarios a quienes financien acciones represivas del Estado

La bancada de la Revolución Ciudadana (RC), a través de su asambleísta Viviana Veloz, anunció su rechazo a la nueva ley económica urgente enviada por el presidente Daniel Noboa a la Asamblea Nacional. Bajo el lema “¡Votaremos NO!”, el bloque legislativo cuestionó el contenido y los objetivos del proyecto, al que califican como una iniciativa que “no alimenta, no protege y no educa”.

Según Veloz, la propuesta del Ejecutivo no responde a las necesidades prioritarias del país, como la lucha contra el hambre, la violencia o el fortalecimiento de los servicios públicos. Por el contrario, denunció que el proyecto busca otorgar beneficios tributarios a quienes financien acciones represivas del Estado, lo que —a su juicio— representa una forma de institucionalizar la represión y la judicialización de las voces críticas.

La legisladora también advirtió que el envío de esta ley se da en un contexto de reiteradas advertencias de la Corte Constitucional sobre el uso indebido del carácter de “urgente en materia económica”, lo que ha generado preocupación por el respeto al marco constitucional y la institucionalidad democrática.

“Exigimos que esta vez la legislatura actúe con legalidad, conciencia y dignidad. El país necesita paz, estabilidad, salud y educación. No más balas. No más trampas disfrazadas de ley”, expresó Veloz en un pronunciamiento publicado en su cuenta de X.

La Revolución Ciudadana reiteró su compromiso con una agenda legislativa centrada en los derechos sociales y el respeto a la Constitución, y rechazó lo que consideran una estrategia de gobierno basada en el miedo y la represión como forma de control político.

