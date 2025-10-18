Pugna de municipios en Ecuador: Juez suspende asamblea general de facción de la AME

Tras ser designada como nueva presidenta de la asociación, la alcaldesa Yuri Colorado presentó una acción de protección

El juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Muisne, Wilson Ramiro Mendoza Defaz, resolvió suspender la asamblea general convocada por la facción de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) liderada por el alcalde de Nabón, Patricio Maldonado.

La suspensión de la asamblea responde a una medida cautelar pedida dentro de una acción de protección presentada por la alcaldesa de Muisne, Yuri Colorado, que días atrás fue electa nueva presidenta de la AME por otra facción de la asociación de municipios del país.

La asamblea general convocada por la facción liderada por Patricio Maldonado estaba prevista realizarse este sábado 18 de octubre de 2025 en el cantón Tena, provincia de Napo. En ella se tenía previsto elegir a las nuevas autoridades de la AME.

Desacatar la justicia debilita la democracia.



La Asamblea legítima de #AME será el 18 de octubre. ¡Nos vemos en el #Tena! 💪 pic.twitter.com/BwtpKNDhso — Patricio Maldonado (@patricio_maldo) October 16, 2025

Audiencia de la acción de protección presentada por la alcaldesa Yuri Colorado

De acuerdo con el fallo del juez Mendoza Defaz, la asamblea general convocada por Maldonado permanecerá suspendida hasta que se realice la audiencia y se resuelva sobre la acción de protección presentada por la alcaldesa Colorado.

La diligencia, de acuerdo con el fallo, está prevista para las 14:30 del jueves 23 de octubre de 2025. Se realizará en la sala de audiencias de la Unidad Judicial Multicompetente con Sede en el Cantón Muisne, según el pronunciamiento del magistrado.

La AME está envuelta en un conflicto de dirigencias

La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) se pronunció el 13 de octubre de 2025 sobre la onvocatoria no oficial que realizó el alcalde de Santa Clara, César Castro, para la elección de las nuevas autoridades de la organización.

Aunque Castro dijo ser el "portavoz" de los 156 alcaldes que intentaban renovar el directorio nacional de la AME, Maldonado tildó aquel llamado de Castro como una "usurpación de funciones" e indicó que el comité se reunió el pasado 9 de octubre, en feriado, en donde resolvió convocar a la sesión, como lo establece su estatuto.

Finalmente la convocatoria se ejecutó y parte de los municipios nombró a Yuri Colorado como nueva presidenta de la AME. Sin embargo, voces dentro de la organización denuncian que sería el Gobierno del presidente Daniel Noboa quien pretende tomar control de los municipios del país.

