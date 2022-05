Con la misma postura tibia de siempre. El Ministerio de Salud Pública emitió, al igual que otros países de la región y del continente europeo, una alerta epidemiológica para detectar y vigilar el inusual brote de viruela sísmica o viruela del mono que se registra en más de 16 países del mundo.

ECU-911 solicita ley para ser regulado Leer más

Alerta que, en la práctica, utiliza la misma receta que no logró contener la llegada de la COVID-19 al país, para prevenir y preparar al sistema sanitario contra la viruela del mono y otras enfermedades de preocupación, como la hepatitis aguda infantil.

En un conservatorio, el subsecretario de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud Pública, Francisco Pérez, socializó el lineamiento a seguir para vigilar la enfermedad que aún no registra casos positivos en el país, pero también se excusó por aquellas acciones que no ejecutarán por considerar que la enfermedad “no pinta ir más allá”.

“No tenemos vacunas para esto, pero tampoco es necesario vacunarse. Porque imaginen, hay 40 casos confirmados y 50 sospechosos en el mundo; vacunar a 40 millones de personas por este tipo de enfermedad no tiene mucho sentido”, sostiene Pérez y justifica que la entidad se ha enfocado en realizar diagnósticos adecuados para aislar a los casos sospechosos y dar el manejo clínico adecuado.

Ante la llegada del virus a Estados Unidos y países que integran la Unión Europea, las autoridades han optado como plan de contingencia la adquisición y distribución urgente de vacunas contra la viruela humana para paliar la propagación de la enfermedad y sus síntomas.

La dura lucha de un puerto contra el narcotráfico Leer más

Otras de las acciones que no pueden ser ejecutadas, según el funcionario de Salud, están los controles fronterizos. Distinto a lo que sucede en Brasil, donde las autoridades, pese a no registrar casos de infección al igual que Ecuador, han reforzado medidas de bioseguridad como el uso de mascarilla y el distanciamiento social en aeropuertos.

“Para definir un caso como sospechoso, la persona debe presentar granitos o erupciones en la piel. Si no los tiene, no es sospechosa. Precisamente por esto, nosotros no podemos hacer controles en los aeropuertos y decir que cualquier persona que venga es sospechosa. No, primero tienen los granos y luego se averigua el nexo epidemiológico”, explica el subsecretario.

Salud especificó que para detectar la enfermedad infectocontagiosa que se encuentra comúnmente en las selvas tropicales de África central y occidental, el Instituto Nacional de Investigación de Salud Pública (INSPI) ha iniciado la compra de alrededor de dos mil pruebas PCR para testear la enfermedad que prevén “controlar con cercos epidemiológicos y aislamiento adecuado”.

Nicolás Lapentti no puede ir tras la Alcaldía de Guayaquil porque la ley se lo impide Leer más

Para Patricio Rojas, director del Instituto de Microbiología de la Universidad de San Francisco de Quito, Salud debe adquirir las herramientas necesarias para reaccionar ante la detección de los primeros casos.

“Yo discrepo con esos que dicen que no va a trascender o que no pinta feo, decirlo no está bien. Porque no lo sabemos, esta situación es bastante inusual. Hay que entender que la vigilancia debe ser activa y no pasiva”, explica Patricio Rojas.

Hasta ahora, ningún país de la región registra casos de infección. Excepto Argentina, quien investiga un primer caso sospechoso reportado hace cuatro días.