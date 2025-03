Personas con TDAH exigen políticas públicas inclusivas, no disculpas

El debate obligatorio presidencial que se realizó el domingo 23 de marzo abrió una gran discusión en torno a los dichos pronunciados por los presidenciales que irán al balotaje el próximo 13 de abril. Uno de estos ataques que caló la discusión pública fue el relacionado con el Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH).

¿Qué opinan quienes tienen TDAH?

“Y tu déficit de atención no es mi problema, queridito”, fueron las palabras que Luisa González, candidata por el movimiento Revolución Ciudadana (RC), le dijo a Daniel Noboa, candidato-presidente por Acción Democrática Nacional (ADN). Cuando escuchó esto Francisco Pincay, quien tiene TDAH, “me chocó, me cayó mal. No diría que me sentí insultado, pero sí sentí que era una minimización”.

Pincay quien es docente e ilustrador gráfico comenta que no solo él tiene esta condición neurológica, sino también sus hijas; pero todas, al igual que él, han podido desarrollarse profesionalmente. “Todos podemos demostrar que somos capaces”.

Él, comenta, está agradecido con las instituciones educativas donde ellas se formaron porque las acogieron y sus maestros adoptaron metodologías de educación para ellas. Por lo que también anhela que el sistema de educación privado y público cree las políticas necesarias para que los menores que tengan TDAH, como sus hijas, puedan tener iguales oportunidades y esta condición no les sea un limitante.

Denuncia pública de un supuesto colectivo

El colectivo ‘Viviendo y sobreviviendo con TDAH, un día a la vez’ viralizó un comunicado en donde María Castro, representante de esta agrupación, exigió unas disculpas públicas a la candidata González por sus dichos. Sin embargo, la verificadora Lupa Media detectó inconsistencias en la red social y afirmó que no existe registro del colectivo en el Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales (SUIOS).

También aseveró que la página de Facebook de TDAH Ecuador fue creada, el 30 de julio de 2015, bajo el nombre de ‘Doble A’. El cambio del nombre se dio ocho días después del debate presidencial.

Para Pamela Sánchez, integrante del grupo Niños con TDAH en Ecuador este tema es tan delicado que no debería ser politizado. Además, asegura que no había escuchado antes de esta agrupación, por lo que tuvieron que aclararlo en una publicación en su perfil de Facebook: “Queremos informar a nuestra comunidad y seguidores que el grupo Niños con TDAH en Ecuador no tiene ninguna relación con el grupo de Facebook TDAH Ecuador. Además, queremos recalcar que nuestro espacio se enfoca exclusivamente en brindar apoyo e información sobre el TDAH, sin abordar temas políticos”.

Esta agrupación fue creada el 18 de enero de 2014 en Facebook. Está conformada por padres que tienen hijos con TDAH.

¿Qué necesidades no les han sido cubiertas?

Para ella, quien también tiene TDAH, lo que debería estar primando en la discusión, dentro de la esfera pública, es que el Estado brinde el apoyo a las familias que tienen un miembro con este trastorno. Sobre todo, que creen políticas públicas para que sea realidad una verdadera inclusión, dice.

Sánchez comenta que el TDAH, aunque es mencionada en la Ley de Educación, como una necesidad educativa especial, no hay claridad sobre quién debería regular y/o controlar que este principio se cumpla porque todos los años tenemos casos de discriminación. Comenta que hay familias que buscan nuevas escuelas, porque algunas les niegan las matrículas.

Asimismo, denuncia que no les es fácil acceder a los medicamentos para el tratamiento. Sánchez afirma que la medicina que deben ingerir los menos no se las puede suspender, ya que es neurológica.

Niños con TDAH en Ecuador, comenta Sánchez, ha buscado ser fundación, pero no lo han logrado por para ello requiere responsabilidades, de acuerdo con la normativa, que no les son fáciles de solventar, ya que sus integrantes, quienes son padres, hacen un trabajo voluntario. Por lo que, para ellos, indica, es menester que el Estado les simplifique los trámites.

A su criterio, estas cosas serían más importante que unas disculpas. Con ella concuerda Pincay; en todo caso, añade, las disculpas deberían ser presentadas a la persona que ofendieron, pero no como parte de una campaña política.

