Pacha Terán dice que la Asamblea debería evaluar salud mental del presidente Noboa

Pacha Terán, candidata a la Vicepresidencia de la República, participó este 17 de agosto de 2024 en el cierre de las primarias de Unidad Popular (UP) en Quito, donde se oficializó al binomio, y se refirió a declaraciones del mandatario actual respecto a un golpe de Estado.

La sospecha del Gobierno sobre un supuesto intento de golpe de Estado partió esta vez tras la denuncia por violencia política de género que presentó la vicepresidenta Verónica Abad en contra de Daniel Noboa y otras dos personas. Abad pide en su denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral la destitución de Noboa y la suspensión de sus derechos de participación por cuatro años.

Al inicio de su mandato, Noboa también hablaba de que fue objeto de un intento de golpe de Estado.

Terán habló de las facilidades que ha tenido Noboa al estudiar en el extranjero. Dijo que teniendo condiciones favorables, “hay que preocuparnos por el presidente, ya no es la primera vez que se imagina golpes de Estado (…). No es sano, una persona mentalmente sana no se puede imaginar cosas catastróficas a cada momento y eso creo que la Asamblea Nacional debería sugerirle un psicólogo para que pueda evaluar su condición mental”.

Inversión para diversos sectores

La candidata cuestionó la falta de inversión “que corresponden constitucionalmente” para el trabajo, la seguridad, salud.

En Ecuador, la Constitución plantea prioridades para niños, jóvenes, personas adultas mayores, el campo y la ciudad, añadió.

Por eso cree que las encuestas que favorecen a Noboa son erradas. “¿Creen que van a volver a votar por el señor (Noboa)? No somos masoquistas, sabemos identificar quién es el responsable de esta crisis”, expresó.

Por su parte, Jorge Escala, candidato presidencial de UP, sostuvo que de llegar al cargo impulsará un “Gobierno de la educación”.

Sobre todo, desalojará a “las mafias de la política de la derecha que tiene secuestradas a todas las instituciones del Estado”, apuntó.

Presentación de candidaturas

Hoy, la Unidad Popular oficializó el binomio conformado por Escala y Terán. También se presentaron a quienes serán candidatos principales y suplentes de los diferentes distritos de Quito.

No obstante, la organización aguardará hasta el 31 de agosto por una posible alianza con Pachakutik y el Partido Socialista Ecuatoriano, por lo que el binomio podría cambiar.

