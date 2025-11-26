Oficialismo trunca posible fiscalización de bonos entregados durante la consulta

El correísmo llevó el tema al Pleno de la Asamblea Nacional y cuestionó el silencio del Gobierno tras la derrota electoral

El oficialismo se impuso otra vez. El movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados truncaron este 26 de noviembre de 2025 un pedido del correísmo para fiscalizar los bonos y ayudas económicas entregadas durante la campaña del referéndum y consulta popular del 2025.

RELACIONADAS Burbano defiende reformas de servidores públicos que eran inconstitucionales

La moción nació de Juan Andrés González, actual jefe de bancada de la Revolución Ciudadana en la Asamblea Nacional. Su pedido de cambio en el orden del día pretendía iniciar una fiscalización del uso de recursos públicos en la entrega de bonos durante la campaña de la consulta popular.

Sin embargo, la moción del correísmo quedó solo en intención, pues la mayoría oficialista truncó el cambio con votos el cambio en el orden del día. Solo 67 votaron a favor de tratar el tema en el Pleno y 77 se opusieron.

Con 144 asambleístas registrados, se instala la #Sesión54 del Pleno de la #AsambleaEc2025.



Sin modificaciones en la agenda, son 3 puntos en el orden del día:

1️⃣Himno Nacional de la República del Ecuador. pic.twitter.com/Q7csYWqdPk — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) November 26, 2025

El correísmo critica el silencio del Gobierno tras su derrota electoral

Durante su intervención, Juan Andrés González, actual jefe de bancada de la Revolución Ciudadana en la Asamblea Nacional, cuestionó el silencio del Gobierno del presidente Daniel Noboa tras su derrota en el referéndum y consulta popular.

"Deben responder a un pueblo que les dijo no al desastre del país, no al desastre de la salud, no al desastre de la patria. ¿Y saben qué? Le dijo no a la improvisación", señaló González, quien también reprochó que no se haya concretado la reunión prometida por el presidente de la Asamblea Nacional, el oficialista Niels Olsen.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!