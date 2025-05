Noboa promete un Nuevo Ecuador: seguridad, dignidad y lucha frontal contra las mafias

El presidente Daniel Noboa inició este 24 de mayo su nuevo mandato presidencial 2025-2029 con un discurso cargado de simbolismo. Desde la Asamblea Nacional, y frente a delegaciones nacionales e internacionales, Noboa habló de una nueva etapa para el país: una etapa de reconstrucción, unidad y valentía.

“Hoy es uno de esos días en que no basta con mirar atrás, sino que debemos mirar hacia adelante, con la frente en alto y el corazón firme”, dijo al abrir su intervención, en la que reconoció el respaldo de los ciudadanos que lo apoyaron desde el inicio y también de quienes enfrentan, día a día, las dificultades del país con esfuerzo y honestidad.

Ofrece una lucha constante contra el crimen organizado

Noboa aseguró que su gobierno representa una lucha constante contra el crimen organizado, la corrupción interna y las estructuras que buscan desestabilizar al Estado. Reiteró que su administración no responde a la vieja política y que su deber no es “contentar al pasado”, sino seguir luchando por la patria.

RELACIONADAS Noboa reafirma su lucha contra el crimen organizado en acto previo a su posesión

“Esta guerra por el alma del país es nuestra”, afirmó, en referencia a los desafíos de seguridad que aún enfrenta Ecuador. También tuvo palabras de reconocimiento para su equipo de gobierno, al que describió como comprometido y valiente: “Aquí están personas que soportan amenazas, juicios y ataques por enfrentarse a las mafias”.

En su alocución, Noboa destacó que en la primera etapa de su gobierno se logró evitar una catástrofe económica y se sentaron las bases para un país más justo. Dijo que se declaró la guerra a las mafias no solo en las calles, sino también “casa adentro”, enfrentando la corrupción enquistada en el poder.

Daniel Noboa es posesionado como presidente de Ecuador. Efe

“Esta no es una lucha contra la delincuencia común. Es una confrontación directa con estructuras criminales organizadas, con redes que operan dentro y fuera del país, con armamento, financiamiento y objetivos claros: desestabilizar al Estado y someter a la sociedad al miedo”, expresó.

Posesión de Daniel Noboa 2025-2029: sigue aquí EN VIVO la ceremonia de investidura Leer más

Las Fuerzas Armadas son "el escudo del Ecuador", dice Noboa

En un tono emotivo, agradeció el respaldo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, a quienes calificó como “el escudo del Ecuador”. Aseguró que su gobierno seguirá respaldando su labor y compromiso con la seguridad del país:

“El honor más grande es entregar la vida. Eso tienen grabado en sus cuarteles y en su alma. Su sacrificio nutre el suelo donde se levanta y se construye el Ecuador”.

Noboa compartió con una frase que —dijo— lo ha acompañado en los momentos más difíciles y que se la dijo su padre:

“Creo más en ti de lo que tú crees en ti mismo. Por eso, la vara está alta, y la entrega debe ser total. En ustedes creo y en ustedes está la consolidación del Nuevo Ecuador”.

“La historia del Ecuador no se va a escribir por sí sola. La escribimos nosotros”

Con un tono reflexivo y firme, Daniel Noboa cerró su discurso de investidura recordando que el camino del cambio no está exento de obstáculos, pero sí lleno de sentido. Citando una reflexión sobre la perseverancia y la humanidad, instó a no desfallecer ante el error o el rechazo: “No te disgustes ni desfallezcas, ni te impacientes, si no te resulta siempre factible actuar de acuerdo con rectos principios”, dijo, citando un texto de inspiración estoica.

Reconoció que no todo saldrá como se espera, que habrá días de cansancio y retroceso, pero enfatizó que rendirse no es una opción. “El futuro es nuestro”, afirmó con contundencia, invitando a los ecuatorianos a tener el coraje de creer en el país, a empujarse hacia adelante y a reclamar con valentía lo que les pertenece.

Finalmente, llamó a dejar atrás el miedo, la indiferencia y el conformismo. “Este es el tiempo de actuar, de construir y de unirnos con propósito”, concluyó. Para Noboa, la historia no se hereda ni se espera: se escribe con decisión y unidad.

Para seguir leyendo EXPRESO, suscríbete aquí