Movimiento RETO en crisis: ¿Qué responde Raúl Chávez ante pedido disciplinario?

El asambleísta restó peso al reclamo interno mientras dirigentes activaron un proceso por reformas no inscritas

Raúl Chávez, asambleísta y presidente nacional del Movimiento RETO (lista 33), se pronunció frente al pedido disciplinario presentado en su contra y aseguró que el reclamo no representa a la mayoría del partido, al que calificó como un conflicto interno sobredimensionado.

Frente a ese reclamo, Chávez minimizó el impacto de la solicitud y aseguró que no refleja a la mayoría del partido. “Unos cuantos relajosos no pueden decidir sobre una mayoría absoluta dentro de un partido”, dijo, al señalar que se trata de un tema interno que debe resolverse dentro de la organización.

La reacción del legislador se produjo luego de que directores provinciales del movimiento solicitaran la apertura de un procedimiento administrativo-disciplinario ante el Consejo de Disciplina y Ética de RETO.

La solicitud fue dirigida a su presidenta, Viviana María Aguayo Zapata, y plantea un presunto incumplimiento de obligaciones estatutarias por parte del presidente nacional del movimiento.

Reformas no registradas ante el CNE

En el documento presentado, los firmantes señalan que las reformas al Régimen Orgánico del movimiento, aprobadas por la Asamblea Nacional de RETO el 26 de julio de 2025, no habrían sido registradas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Según los directores provinciales, esta omisión afecta la transparencia interna, la unidad institucional y territorial, y genera inseguridad jurídica para la militancia. Además, advierten que se estaría contraviniendo el artículo 318 del Código de la Democracia.

La directiva nacional cierra filas y respalda a Chávez

En un comunicado público, la Directiva Nacional, junto a directivas provinciales y el secretariado nacional de RETO, rechazó de forma contundente las actuaciones de un grupo minoritario al que acusa de intentar desestabilizar al movimiento y generar un ambiente de conflictividad interna.

El pronunciamiento sostiene que detrás de estas acciones existirían intereses políticos ajenos a la organización, incluso vinculados a actores que habrían hecho campaña por el “Sí” y que mantienen afinidad con fuerzas políticas opositoras como ADN. Además, la directiva solicitó al Comité de Disciplina y Ética la apertura de expedientes contra estas personas y reiteró su respaldo “de manera categórica” al presidente nacional Raúl Chávez.

Jubilados y críticas al trabajo de la Asamblea

Durante su pronunciamiento, Chávez amplió el foco del conflicto y cuestionó el funcionamiento de la Asamblea Nacional. Denunció la suspensión de una reunión del Frente de Jubilados que estaba prevista en el edificio legislativo.

“Ahorita acaban de suspender una reunión que tenía el frente de jubilados (…) sin ningún motivo, cuando ya tenían reservado”, afirmó, al señalar que actualmente los jubilados permanecen afuera reclamando por temas que siguen sin resolverse.

Agenda legislativa y cuestionamientos políticos

El asambleísta también cuestionó propuestas impulsadas desde ADN que, a su criterio, no se resolverían con leyes ordinarias, sino que requerirían reformas parciales a la Constitución para tener resultados efectivos.

Finalmente, sostuvo que la Asamblea no ha sido lo suficientemente productiva para resolver los problemas del país desde mayo y llamó a construir una agenda para el próximo año con soluciones reales en temas como salud y educación, mientras el proceso interno en RETO continúa en análisis.

