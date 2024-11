Mishelle Calvache renuncia a la candidatura vicepresidencial por SUMA

El binomio se desmoronó. El partido político, Sociedad Unida Más Acción (SUMA), pierde a los dos miembros originales de su binomio presidencial. La candidata vicepresidencial, Mishelle Calvache, compañera de fórmula original de Jan Topic en la carrera a Carondelet, renunció de manera irrevocable.

A través de su cuenta oficial de X, la exvicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social informó de la decisión basándose en el numeral 2 de la decisión del Tribunal Contencioso Electoral que revoca la resolución del pleno PLE-CNE-45-8-10-2024.

Este es el fallo con el que el Tribunal da de baja la candidatura de Jan Topic a la Presidencia de la República por encontrar indicios de incumplimiento a las inhabilidades para ser candidato, específicamente, el ser contratista del Estado al momento de la postulación.

Calvache ampliará hoy, 18 de noviembre de 2024, detalles de su decisión en una rueda de prensa en Quito. El anuncio llega luego de tropiezos en la designación del reemplazo de Topic en la papeleta. Tras un proceso abierto de selección, se eligió al abogado Antonio García como el reemplazo de Topic. Una vez conocido el nombre, en la red social X aparecieron las pasadas relaciones de García con el correísmo.

¿García es el reemplazo de Topic?

Ayer, 17 de noviembre de 2024, trascendió extraoficialmente que García ya no sería el aspirante a Carondelet por SUMA. No obstante, aún no existe un pronunciamiento oficial del excandidato, ni tampoco del partido político. El equipo de prensa de Jan Topic informó que el exaspirante tiene previsto presentar hoy a las 08:30 una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional en Quito.

