Mayoría del Cpccs se retracta sobre la designación del Superintendente de Bancos

En sesión virtual realizada la tarde de este 27 de enero de 2025, la mayoría de vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) ratificó la designación de Roberto Romero Von Buchwald como Superintendente de Bancos, dejando así sin efecto lo actuado por ellos mismos el pasado 22 de enero cuando designaron a Raúl González Carrión en el cargo.

La postura de los cuatro consejeros afines al correísmo (Nicole Bonifaz, Yadira Saltos, Augusto Verduga y Eduardo Franco Loor) cambió luego de la sentencia de la Corte Constitucional que dispuso una medida de reparación a favor de González, sin embargo, aclaró que no se podía alterar la designación de Roberto Romero, que ya se había concretado.

Justamente esa sentencia fue usada por la mayoría correísta conocida como ‘Liga Azul’ para designar como nuevo Superintendente a González.

Cambio en la presidencia

Al inicio de la sesión de este lunes, Nicole Bonifaz solicitó apelar la presidencia de Andrés Fantoni y su pedido fue aceptado. Yadira Saltos dirigió temporalmente el pleno.

Mientras que la moción de Fantoni para que se anule lo actuado por Saltos, Verduga, Loor y Bonifaz en designar a Raúl González en la entidad no tuvo apoyo.

Con la mayoría de votos necesarios, sí se dio paso a la moción de Franco Loor y se declaró la ineficacia jurídica de la designación de González como super de Bancos

Loor argumentó en su moción que lo decidido en la sesión del 22 de enero no se puede aplicar porque la firma de Fantoni, como presidente del CPCCS, no pudo ser verificada y no está vigente.

Sentencia de la Corte Constitucional

El 24 de enero, la Corte Constitucional activó una fase de seguimiento a la sentencia del 5 de diciembre de 2024 sobre el Superintendente de Bancos y pidió al CPCCS que envíe informes de todo lo actuado hasta las 23:59 de este 27 de enero.

Roberto Romero, quien será posesionado en la Asamblea, y el candidato al parlamento andino por Construye, Santiago Becdach, pideron la destitución de los cuatro consejeros por incumplir la sentencia de la Corte Constitucional.

