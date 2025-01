Augusto Verduga se pronunció tras el allanamiento al CPCCS: ¿Qué dijo?

Las reacciones continúan tras el allanamiento llevado a cabo este viernes 24 de enero en la sede del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), en Quito, en el marco de una investigación por posible usurpación y simulación de funciones públicas, así como por el incumplimiento de decisiones de la autoridad competente.

El consejero de Participación Ciudadana, Augusto Verduga, quien integra la denominada Liga Azul afín al correísmo, publicó un video a las 21:27 de este viernes, rechazando el operativo en esa entidad. Durante el allanamiento, el funcionario mantuvo un altercado con agentes fiscales y policiales, quienes intentaron tomar su celular. Entre forcejeos, él evitó entregar el dispositivo.

En el video, Verduga defendió la decisión de restituir como principal de la Superintendencia de Bancos a Raúl González en lugar de Roberto Romero, tras una interpretación de una sentencia de la Corte Constitucional emitida el 5 de diciembre del 2024, en el que reconoce una vulneración del derecho a la seguridad jurídica a González.

La fiscalía más corrupta de la historia nos persigue para defender los intereses del poder constituido más grande del Ecuador: la banca privada.



Aquí les cuento lo que ha sido este 24 de enero y les pido que no callemos, no más. pic.twitter.com/627se1UQp1 — Augusto Verduga Sánchez 🐝 (@VerdugaAugusto) January 25, 2025

Sin embargo, la Corte aclaró que el fallo "no tiene la potencialidad de afectar ninguna situación jurídica que se haya consolidado sobre los nuevos procesos de selección de la primera autoridad de la Superintendencia de Bancos". Romero ya había sido designado como nuevo superintendente.

El consejero indicó que los allanamientos no son hechos aislado. "Está claro que no se van a seguir quedando quietos y que somos incómodos al poder del turno. Está clara la asociación entre la Presidencia de la República, la Fiscalía General del Estado, la Policía Nacional y, quien sabe, algunos servidores del Consejo de Participación", dijo.

Augusto Verduga arremete contra la fiscal Mayra Soria y la jueza Daniella Camacho

Verduga calificó como "irregular" el allanamiento ejecutado este viernes 24 en sus oficinas dentro de la sede del Consejo de Participación Ciudadana en Quito.

"El procedimiento fue absolutamente irregular. Revisen el artículo 482 del COIP, donde habla sobre el procedimiento del allanamiento. No me mostraron ningún documento que avale la orden de allanamiento. Viene la fiscal que me arranchó el celular en mis oficinas. No me presentó ninguna orden de allanamiento. Ustedes la conocen bien, es la fiscal Mayra Soria, ya acostumbrada a hacer este tipo de procedimientos irregulares", expresó el vocal en el video publicado en su cuenta de X.

En su crítica, Verduga también cuestionó la legalidad de la orden de allanamiento, que fue firmada electrónicamente por la jueza Daniella Camacho a las 09:45 de este viernes 24 de enero, pero con un encabezado que, según él, estaba escrito con máquina de escribir.

Además, dijo que la jueza parecía estar en una audiencia pública a la misma hora en que firmaba electrónicamente la orden, lo que calificó como un acto "irregular" que invalidaba todo el procedimiento.

"Resulta que tuvo una audiencia a las 09:45. Es Mandrake, pues, la doctora Camacho, que ahora puede firmar electrónicamente y luego tipear con máquina de escribir un documento mientras se encuentra a su vez en una audiencia pública", expresó el funcionario en el clip. Y advirtió con posibles acciones legales en contra de Camacho y Soria.

