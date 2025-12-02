Matrículas adulteradas: Asamblea fiscalizará a municipios con competencia de tránsito

La resolución fue apoyada por ADN y cuestionada por el correísmo y el PSC, que alertaron de posible arrogación de funciones

Con el apoyo del oficialismo y sus aliados, la Asamblea Nacional resolvió este 2 de diciembre de 2025 iniciar un proceso de fiscalización a los municipios con competencia de tránsito por la emisión ilegal de matrículas vehiculares, presuntamente utilizadas por el crimen organizado.

El proyecto de resolución presentado por el asambleísta del movimiento indígena, José Luis Nango, contó con 83 votos a favor y 64 en contra. La fiscalización, de acuerdo a la moción aprobada, se hará a través de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y el Consejo Nacional de Competencias.

La resolución tuvo el principal apoyo del oficialismo y sus aliados que, según destacaron durante el debate del Pleno, resaltó la importancia de la fiscalización para atacar las acciones de los grupos de delincuencia organizada en los municipios del país.

La ATM de Guayaquil se pronunció tras el hallazgo de 500.000 matrículas y licencias falsas en un allanamiento. La entidad niega que los documentos hallados pertenezcan a sus registros oficiales.



RC y PSC discuten una posible arrogación de funciones de la Asamblea

Pese a la aprobación del proceso de fiscalización, durante el debate, la Revolución Ciudadana (RC) y el Partido Social Cristiano (PSC) discutieron una posible arrogación de funciones de los asambleístas al intentar fiscalizar a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).

Desde el correísmo, el asambleísta Alejandro Vanegas sostuvo que la Asamblea Nacional no tiene la competencia para fiscalizar a los municipios, sino los concejos cantonales. "La fiscalización es importante, por supuesto, pero como está establecida en la ley. De lo contrario, estaríamos destruyendo el estado derecho y el ordenamiento jurídico", acotó.

De igual forma, desde el PSC, el legislador Alfredo Serrano sostuvo que aunque al concepto de la fiscalización es imposible oponerse, los municipios del país están por fuera de la competencia de los asambleístas. "Vamos por el lado de las instituciones que deberían hacer este tipo de fiscalización", propuso el asambleísta socialcristiano.

Oficialismo defiende fiscalización como parte de la lucha contra el crimen

Desde el oficialismo, el asambleísta y exdirector de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), Adrián Castro, cuestionó la postura del correísmo y del PSC y recordó que la fiscalización a la emisión ilegal de matrículas es importante para luchar contra el crimen organizado.

"No podemos esperar que cuerpos colegiado, que no están haciendo su trabajo, se queden callados frente a la inseguridad. El país nos está pidieron soluciones y hay que dárselas", comentó y recordó que en 2022 ya se destapó el caso de autos "fantasma" matriculados y la creación indiscriminada de usuarios que matriculan vehículos en distintos municipios del país.

