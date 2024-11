Mariano Rajoy: “Hay que cuidarse de ideologías y sectarismos”

En Ecuador, como en otros países en donde es conferencista, Mariano Rajoy resalta que es un político de derecha. Aunque eso sí: “anda con cuidado con la ideología” al hablar sobre qué competencias debe tener el Estado. En Cuba y en Nicaragua tienen todas, allá ni la empresa privada ni la sociedad pintan nada, le dice a EXPRESO. Para él, el Estado debe garantizar derechos y libertades y que no atraquen ni roben, también el bienestar, que incluye que la gente tenga salud, educación y seguridad social.

-Usted llega a un país golpeado por las noticias de sicariatos y donde se agradece, en esta semana, por tener solo ocho horas diarias de cortes de luz y no 12, como la anterior. ¿Qué hacer con una sociedad a oscuras y desesperanzada?

Desgraciadamente, los países en determinados momentos de su historia están mejor y en otros peor. Yo mismo cuando llegué al Gobierno en España, en el 2011, me encontré con una crisis económica, tres años seguidos sin rendimiento económico y una cuarta parte de la población activa en paro (desempleo). Lo que hay que hacer es revertir esa situación. La clave es encontrar las medidas.

-¿Cuáles?

Sobre este asunto no puedo decir nada, más que desear que se hagan a la mayor brevedad posible. Lo contrario no solo es una molestia para las personas, perjudican a la economía y a la riqueza general del país. No es fácil, a veces lleva su tiempo. Confío en que el Gobierno tenga la capacidad suficiente para superar este momento.

-En una situación como la que vive Ecuador, ¿cuál es el rol del sector privado?

Uno de los grandes debates en el mundo es el tema de la energía, ocurre aquí y en Europa, ahora dicen que todo va a ser energías verdes. Pero hay países que están construyendo centrales nucleares y fíjese, lo que cuesta la energía en EE.UU. es 158 % más barata que en Europa, y en el caso del gas es 358% más barato. Competir es imposible.

-¿Qué se debe hacer?

Todos los países deben tomar la decisión de qué hacer para contar con fuentes de energía razonables. Sé que aquí el agua (energía hídrica) es el 70 %, pero yo no descartaría de cara al futuro, otras, es lo que pienso para España, donde ahora hay un boom de las renovables, pero si no hay viento, solo o agua, algo deberás usar. España tiene 20 % de energía nuclear que le garantiza energía 365 días, 24 horas diarias. En estos temas no hay que hacer ideología ni sectarismo, hay que ser eficaz y resolver un problema capital.

-¿Cómo generar empleo con estos niveles de inseguridad?

La generación de empleo depende de gente con iniciativa, que quiera formar parte del tejido empresarial, de que le den facilidades para montar una empresa. Siempre he sido partidario de defender al empresario. (No comparto) estas políticas, como las de España, en donde se dice hay que cargarse al rico... Haga al pobre rico y olvídese del rico. Comprendo que es muy difícil, pero es la mentalidad con la que debe actuar el gobernante. Que no se tramiten papeles por los siglos de los siglos, que los impuestos y cuotas de la seguridad social sean razonables.

En España también han proliferado los partidos políticos, que duran un cuarto de hora, pero hacen daño. Mariano Rajoy Político español

-Usted es un político de derecha. ¿Cómo es que defiende la salud, la educación y seguridad social públicas?

Yo creo que la principal obligación de un Gobierno es garantizar la libertad y los derechos de la gente, que no le atraquen. Se podrá discutir si debe hacer carreteras o colegios o si los dos; es discutible. Creo que debe ser un mix, pero hay cosas que tiene que hacer el Estado y otras, la sociedad. El Estado no monta fábricas de automóviles. Debe tener una política social, estado de bienestar que atienda a la gente, sanidad, un sistema de pensiones. Claro, depende del dinero del que disponga.

-¿Qué tan difícil será salir de esta crisis en Ecuador?

No tengo conocimientos suficientes sobre la realidad de Ecuador, no los tengo quizá ni sobre la española. Hay que fijar prioridades, necesidades hay 50.000; aplicarse a ello y se sale. La historia demuestra que hay ciclos buenos y malos. Lo peor es cuando un problema queda anquilosado.

-En su caso, ¿cómo priorizó?

Gobernar no es tan fácil. Cuando viví la crisis en España, aquello era un caos. Tuve que comerme todas mis palabras y por ejemplo, subir impuestos. Hay dos opciones: no hacer nada, con lo cual se queda como un imbécil, no me vuelve a votar nadie y no arreglo nada o hago lo que tengo que hacer, con lo que habré cumplido con mi obligación.

