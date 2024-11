Las elecciones 2025 aún están fuera del radar del ciudadano

En las redes sociales, abogados, consultores energéticos y todo aquel que cuenta con megas -como suelen ironizar en X- opinan sobre los temas políticos. Cuentan los días para las elecciones y debaten sobre cuánto incidirá cada decisión en la intención de voto de los presidenciables. Pero, mientras tanto, ¿están los ciudadanos sumándoles o restándoles puntos a los candidatos?

En la calle Lizardo Ruiz, en Cotocollao, uno de los barrios populares del norte de Quito, hay que esforzarse para escuchar algo. “Llego a la disco vestido de Jordan”, es la única frase del reguetón que se logra descifrar, al pasar por un parlante colocado en un local de venta de cosméticos y perfumes.

Una vendedora de cigarrillos lanza ofertas a gritos, pero no se la oye, ya que a cada paso hay generadores eléctricos encadenados a los árboles y ubicados en la entrada de los almacenes. El ruido y el humo que producen complica la venta para quienes tienden sus productos en la acera. Un generador está cubierto por una sombrilla, en una peluquería; otros, con cartones. Hay alambres para compartir la energía atravesando locales.

Las preocupaciones de una vendedora de un almacén

En ese mundo ruidoso trabaja, de lunes a domingo, de 08:00 a 20:00, Daniela Bayas, de 29 años. El local de venta de ropa es uno de los pocos sin energía eléctrica en la cuadra. No votó por Daniel Noboa, tampoco sabe si los apagones son responsabilidad del presidente, responde.

¿Los apagones le quitarán votos al presidente y beneficiarán a otros candidatos? ¿Y la situación de Verónica Abad, quien quedó suspendida por 150 días, con una sanción administrativa del Ministerio del Trabajo y ya tiene reemplazo en la Vicepresidencia? ¿Los chats del teléfono del excandidato Fernando Villavicencio, asesinado en agosto 2023?

“No estoy conforme con lo que pasa. Los apagones nos perjudican a los trabajadores, bajan las ventas y también los sueldos. Ya no tenemos un día libre a la semana. Y en la noche, buscar un bus para ir a La Planada en total oscuridad es inseguro”.

Eso contesta Daniela, mientras no pierde de vista a quienes ingresan y caminan por los pasillos, llenos de armadores. Pide tiempo para atender a una clienta. No tenía idea sobre el cambio de vicepresidenta ni sabe nada sobre los supuestos chats revelados, responde apurada. Su compañera le pide cambio para un billete de 20 dólares.

¿Qué dicen desde Click Research?

Francis Romero, de Click Research, no se sorprende. Aún el próximo proceso electoral no está en el radar de la gente, afirma. “Prima el desencanto y el rechazo a todo lo que tiene que ver con temas políticos. El tema que está en la punta de la lengua del ecuatoriano es el de los cortes de energía”.

Cuando la consultora indagan en torno a los problemas que no les dejan dormir, los encuestados les dicen que la falta de empleo, el endeudamiento de sus hogares y la inseguridad. El elector no está pendiente de quiénes son los candidatos que quieren llegar a Carondelet. Conocen a cuatro o cinco, a ningún aspirante a asambleísta, dice.

¿La eliminación de la candidatura de Jan Topic hará que algún candidato se lleve esos votos? En este momento no hay movimientos drásticos en el tablero electoral, según Francis Romero. Anota que hay dos candidaturas fuertes, la de Noboa, de ADN; y la de Luisa González, por la RC.

“Luego están los nulos, blancos y ninguno. Ese es el tercer candidato. Topic tenía algo de intención de voto, pero en las elecciones anteriores estuvo con el PSC; este año dijo que no sería candidato y luego se fue con SUMA”, explica.

Romero dice que para enero, los electores estarán más conectados con los candidatos. “Ahora hay un malestar general por los apagones, si se mantienen le pasará factura al presidente, pero si se soluciona esa crisis, incluso habrá quien lo vea como un logro del Gobierno”.

Clima Social anticipa que el malestar se mantendrá

Para Santiago Pérez, de Clima Social, difícilmente la mirada del ciudadano sobre los apagones se podrá revertir. “El daño está hecho y la economía se encuentra demasiado golpeada”, afirma, y añade que los efectos se verán más adelante, hay carteras vencidas de ciudadanos y empresas, y eso es una bola (de nieve) y se viene algo grave en el comportamiento de la economía. “El Gobierno no podrá sobrevivir a lo que viene, ha demostrado no ser muy recursivo y no importarle mucho; tiene todos los elementos para no salir exitosamente de esto”.

Sobre la descalificación de Topic, señala que tenía un 10% de intención de voto. Así que habrá incertidumbre y enojo en ciertos ciudadanos que sentirán que se quedaron sin opción. En cuanto a la sanción contra Abad y la revelación de chats de Villavicencio, dice, “solo hacen que se intensifique la desafección por la política, la gente la seguirá viendo como algo sucio”.

¿Está perdiendo votos Noboa? Pérez ha oído que su imagen podría estar en una situación como de tobogán. “Suelen publicar encuestas, que aparecen como independientes, pero que vienen de la Presidencia, y no se han difundido. Podría ser una señal de que sus datos son de desaprobación y descenso en la intención de votos”.

En Cotocollao, Daniela Bayas, auxiliar de enfermería, sigue en el almacén, en donde trabaja en penumbras. Necesita mantener ese ingreso por sus dos hijos, de 7 y 9 años. Su esposo, graduado de comunicador en la Universidad de Guaranda, trabaja como albañil y en todo empleo que aparezca.

