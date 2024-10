Elecciones 2025: el uso de niños en la campaña es una prohibición poco acatada

Fotos y videos de candidatos y actores políticos abrazando a niños y adolescentes se comparten en redes sociales. ¿Un toque de ternura en la campaña? No, una violación al Código de la Niñez y Adolescencia.

En el artículo 52, numeral 2, se enumeran las prohibiciones relacionadas con el derecho a la dignidad e imagen. Una de ellas se refiere a la utilización de niños, niñas o adolescentes en programas o espectáculos de proselitismo político o religioso.

Solo hace falta ver las cuentas de X, Instagram y más de los presidenciables Luisa González (por la RC) o Víctor Araus (PID), en las que aparecen con niños.

También Jan Topic, de SUMA, aparece en un video con su hija. “¿Papi y cómo se crean los trabajos?”, le pregunta la niña. Y él explica su propuesta.

Hace unos días, el presidente Daniel Noboa compartió un video en Instagram. Estaba sentado junto a una bebé vestida de rojo. En el fondo se oía: “Cada día que pasa, yo me enamoro de ella”. En letras se leía: “Estamos invirtiendo 400 millones para nuestros pequeños”.

El sábado, una fotografía del presidente Noboa con su hijo menor, Furio, en pañales y la frase “El cuerpo del deseo” provocó aplausos de los adeptos al Gobierno y también críticas.

Experta: este es un problema cultural

Al respecto, Sara Oviedo, exvicepresidenta del Comité de Derechos del Niño de la ONU, señaló que el problema es cultural en Ecuador. Se cree, explica, que los menores de edad no son sujetos de derechos. “Son personas, pero de otra edad, que dependen de la protección de adultos. No son objetos o propiedad de los padres”. Y señaló que en el imaginario del ecuatoriano, los niños no son personas; los exponen, los obligan a cantar, a sonreír, a poner sus mejillas para que adultos los besen; compartimos sus fotos.

El 4 de octubre, Elena Nájera, vocal del Consejo Nacional Electoral (CNE), le preguntó a la presidenta, Diana Atamaint, qué acciones ha tomado para que se cumpla con la prohibición del uso de imágenes de niñas, niños y adolescentes en actividades proselitistas en estas elecciones 2025. El CNE señaló que en el Reglamento de Promoción Electoral se prohíbe el uso de niños en la publicidad financiada por el Estado. Y dijo que es competencia de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos disponer medidas.

Los derechos que amparan a los niños y adolescentes

Sybel Martínez, directora de Rescate Escolar, recordó que los niños y adolescentes tienen derecho a participar activamente en la vida pública; pero le gustaría saber si les han preguntado si quieren salir junto a candidatos. Cree que se deben tomar recaudos y por más que sean sus hijos, los actores políticos deben medir riesgos en el mundo digital, al sacarlos en pañal, con el dorso desnudo, por ejemplo.

Karina Fernández, miembro de la Junta de Protección de Derechos en Quito, adelantó que la próxima semana publicarán un exhorto a los candidatos para que tomen conciencia de que los niños y adolescentes son sujetos de derechos. Le preocupa que la primera dama ingrese a planteles, para proselitismo político. “Lo cubre con un proyecto de apoyo a la mujer, pero en realidad es proselitismo político. A la autoridad educativa le corresponde actuar”.

