Loffredo manda mensaje a militares de Ecuador a vísperas de la Consulta Popular 2025

El ministro de Defensa recordó que las Fuerzas Armadas tienen el apoyo del presidente Daniel Noboa

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, publicó un video con un mensaje para los miembros de las Fuerzas Armadas y su lucha contra el crimen organizado que azota a Ecuador.

A través de la cuenta de X del Ministerio de Defensa, el ministro ratificó su apoyo y el del presidente Daniel Noboa a los militares y recordó la premisa: "la cárcel o el infierno para los criminales".

"Hagan de saber a los terroristas y a los narcotraficantes quiénes son los que mandan. Vayan y actúen con contundencia, actúen de acuerdo a las nuevas reglas de enfrentamiento", comentó.

Asimismo, el ministro pidió a los soldados que "lleven en su corazón la bandera, en su mente a su familia. La patria nos llama; conquistemos la victoria por la que otros no se atrevieron a luchar".

El mensaje es claro: La cárcel o el infierno para los criminales. 💪🏻 pic.twitter.com/2OrtWKYz8L — Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador (@DefensaEc) November 15, 2025

Mensaje de Loffredo llega a vísperas de la consulta popular de Noboa

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, se dirigió a las Fuerzas Armadas a vísperas de las votaciones por el referéndum y consulta popular del 16 de noviembre de 2025.

De hecho, una de las cuatro preguntas propuestas por el Gobierno del presiente Daniel Noboa está relacionada con la posibilidad del regreso de bases militares extranjeras al país.

Las otras preguntas son sobre eliminar el financiamiento estatal a los partidos, reducir el número de asambleístas y convocar a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución.

