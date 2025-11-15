Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Política

MINISTRO DEFENSA GIAN CARLO LOFFREDO
El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, en la Asamblea Nacional.ARCHIVO: ASAMBLEA NACIONAL

Loffredo manda mensaje a militares de Ecuador a vísperas de la Consulta Popular 2025

El ministro de Defensa recordó que las Fuerzas Armadas tienen el apoyo del presidente Daniel Noboa

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, publicó un video con un mensaje para los miembros de las Fuerzas Armadas y su lucha contra el crimen organizado que azota a Ecuador.

A través de la cuenta de X del Ministerio de Defensa, el ministro ratificó su apoyo y el del presidente Daniel Noboa a los militares y recordó la premisa: "la cárcel o el infierno para los criminales".

RELACIONADAS

"Hagan de saber a los terroristas y a los narcotraficantes quiénes son los que mandan. Vayan y actúen con contundencia, actúen de acuerdo a las nuevas reglas de enfrentamiento", comentó.

Asimismo, el ministro pidió a los soldados que "lleven en su corazón la bandera, en su mente a su familia. La patria nos llama; conquistemos la victoria por la que otros no se atrevieron a luchar".

Mensaje de Loffredo llega a vísperas de la consulta popular de Noboa

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, se dirigió a las Fuerzas Armadas a vísperas de las votaciones por el referéndum y consulta popular del 16 de noviembre de 2025.

RELACIONADAS

De hecho, una de las cuatro preguntas propuestas por el Gobierno del presiente Daniel Noboa está relacionada con la posibilidad del regreso de bases militares extranjeras al país.

Las otras preguntas son sobre eliminar el financiamiento estatal a los partidos, reducir el número de asambleístas y convocar a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Dónde ver EN VIVO Ecuador vs Nueva Zelanda: fecha, novedades y precio de entradas

  2. Desarticulan red de extorsión a transportistas en Durán: capturan 15 sospechosos

  3. Nadia Mejía tuvo un percance antes de su entrevista en Miss Universo: ¿Qué ocurrió?

  4. Muñoz responde a críticas por compra de hornado: “Querían generar polémica”

  5. Jóvenes en Acción: Gobierno paga segundo desembolso a dos días de la consulta popular

LO MÁS VISTO

  1. “Hemos llegado al lugar donde van a morir”: el horror del caso Las Malvinas

  2. Zarigüeyas Guayaquil: cómo reportar su presencia y qué hacer si aparecen en casa

  3. ¿Es viable el aumento salarial para servidores públicos de hasta $250 en 2026?

  4. Aquiles Álvarez sobre la invasión de veredas: "No vamos a contratar más agentes"

  5. IESS adelanta pago a jubilados dos días antes de la Consulta 2025: Esto se sabe

Te recomendamos