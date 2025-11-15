Expreso
VOTACIONES ELECCIONES 2025
La jornada del 16 de noviembre de 2025 será entre las 7 y las 17:00.ARCHIVO: CNE

Consulta Popular 2025: ¿Habrá exit poll al cierre de las votaciones?

La jornada electoral por el referéndum y consulta popular será el domingo 16 de noviembre de 2025

Los ecuatorianos están a tan solo horas de regresar a las urnas para pronunciarse en el referéndum y consulta popular de este domingo 16 de noviembre de 2025.

La jornada electoral, que será de 7:00 a 17:00, definirá el futuro de cuatro temas claves: bases militares extranjeras, financiamiento de partidos, reducción de asambleístas y una posible Constituyente.

Aunque la veda electoral inició el 14 de noviembre, una vez cerradas las urnas, las empresas registradas para realizar encuestas a boca de urna (exit polls) pueden difundir sus estimaciones.

¿Las empresas registradas para exit polls el 16 de noviembre?

Aunque Centro Invest y Cedatos son las únicas dos empresas que se registraron para realizar encuestas a boca de urna, el consejero del CNE, José Cabrera, adelantó que habrá novedades.

Durante la inauguración del voto en casa, Cabrera señaló que no habrá exit poll el domingo 16 de noviembre, debido a que las empresas registradas informaron que les será imposible realizarlo.

Según Cabrera, Centro Invest argumentó problemas económicos; mientras que Cedatos se justificó indicando inconvenientes con el tiempo y la seguridad para su equipo.

El CNE emitirá los primeros resultados a partir de la 18:30

Sin la posibilidad de contar con los exit poll, la expectativa por los resultados del referéndum y consulta popular se enfoca en el escrutinio de los votos.

En ese sentido, el consejero Cabrera señaló en una entrevista televisiva que estiman que entre las 18:30 y 19:00 empiecen a ingresar los primeros resultados al sistema, según se midió en el simulacro.

Además, indicó que para las 22:30 y 23:00 del domingo 16 de noviembre los resultados reflejados en el sistema ya estarán en un 85 y 90 % avanzado.

