Alivio financiero va a segundo debate: qué incluye el proyecto enviado por Noboa

En el segundo punto del orden del día de la sesión 987, después del Himno Nacional, la Asamblea tratará en segundo debate el informe del proyecto de Ley Orgánica para el Alivio Financiero y el Fortalecimiento Económico de las Generaciones en el Ecuador, calificada como urgente en materia económica.

La sesión 987 está convocada para las 14:30, del jueves 5 de diciembre de este 2024. Esto una vez que la Comisión de Desarrollo Económico, presidida por la oficialista Valentina Centeno, aprobó el informe para segundo debate.

¿Qué trae ese proyecto de ley?

En el proyecto de ley, enviado por Daniel Noboa, el 7 de noviembre pasado, según Centeno, se eliminan deudas (capital y/o intereses) arrastradas desde el feriado bancario, con los bancos cerrados.

Además, se suspenden procesos coactivos (cobros) del IESS, BIESS y BanEcuador. También se eliminan deudas por créditos educativos a estudiantes con discapacidad y los intereses para el resto de estudiantes, entre otros puntos. Y se restructuran créditos hipotecarios con BIESS, con períodos de gracia.

De acuerdo con la presidenta de la comisión, también permitirá la incautación inmediata de maquinaria usada para minería ilegal; el aumento de plazos para pagos de impuestos ante SRI. Así como la condonación de intereses, multas y recargos con ANT, con un pago parcial de la obligación.

Sin embargo, asambleístas como Pedro Velasco consideran que se debe mejorar aún el informe, para que se favorezca as la mayoría de la población. Le llamó la atención que el domingo pasado se haya incorporado un tema que pasó en 1999-2000, sobre el feriado bancario. "Se dice que la banca dejó pendiente algunas obligaciones, que se va a beneficiar a 250.000 personas, no sé de qué forma se lo haga. Yo creo que se debió pensar en ponerse al día con las obligaciones del Seguro Social, para que los afiliados no debamos salir a comprar los insumos".

