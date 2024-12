El lío de la Ley de Lavado de Activos tira más leña al fuego

Un nuevo enfrentamiento se registra entre el presidente Daniel Noboa y la Asamblea. Esta vez miden fuerzas en torno al proyecto de Ley para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos. El primer gancho vino con el archivo en primer debate, el pasado 27 de noviembre. El Ejecutivo, dos días después, lo devolvió sosteniendo que no ha terminado el trámite. ¿Cómo terminará este capítulo? Todavía ninguno de los dos lados enfrentados se adelanta asegurando qué pasará.

¿Qué argumentan las partes involucradas?

Así, insiste la legisladora oficialista (de ADN) Nataly Farinango, quien preside la mesa de Régimen Económico, a cargo de tramitar el proyecto. “Hubo un error y mala fe de asambleístas que dicen conocer la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) y la violentaron. Decían que se usaría en la campaña electoral, que subía los impuestos y que sería herramienta de persecución política, pero es un invento”.

Para Farinango, el Ejecutivo ya hizo lo que debía: “Reenviar la resolución que niega y archiva el proyecto de ley, para que se cumpla con el procedimiento legislativo”. ¿De lo contrario? “Están analizando las actuaciones jurídicas que se tomarán, en la Presidencia”, dice. ¿Buscarán que entre en rigor por el Ministerio de la Ley? “Es una alternativa”. El 8 de diciembre se cumplirán los 30 días que tenía el Legislativo para dar trámite a este proyecto económico urgente, recuerda.

En otra esquina, Alejandro Muñoz, secretario del Legislativo, advirtió que le notificaron al Registro Oficial que este proyecto fue negado y archivado. Por ello, en caso de que el Gobierno intente insistir en promulgar la ley, “el Registro lo niegue, para resguardar no a la Asamblea sino la seguridad jurídica y evitar el resquebrajamiento del orden constitucional”.

La solución es que el Gobierno presente otro proyecto. En el primer debate su propuesta tuvo 87 rechazos. ¿Cómo se podía construir así un informe para segundo debate?

¿Qué opinan analistas?

Para Fabrizzio Brito, exsecretario del Congreso, la Asamblea confundió el trámite de una ley ordinaria con una extraordinaria, que tiene plazos fatales (30 días). “El presidente no debe polemizar. Si no le dan el trámite que la Constitución exige, habrá un vacío y entrará por el Ministerio de la Ley”. Sostiene que el artículo 60 de la LOFL, que habla de archivo en primer debate, no está sobre la carta magna.

Otra es la visión de Víctor Rivadeneira, abogado constitucionalista. Dice que no existen dos tipos de procedimiento para el tratamiento de las leyes. Destaca que en el artículo 140, inciso 2, de la Constitución se indica que los proyectos económicos urgentes se tramitan con el procedimiento ordinario y la única diferencia está en los plazos.

La Asamblea ya le notificó al Registro Oficial (RO) sobre el archivo de ese proyecto. Y este ente está controlado por la Corte Constitucional. “El Registro Oficial tiene la competencia de inhibirse. El Legislativo es el espacio deliberativo, en donde las diferentes posiciones políticas se expresan y deliberan. Si no hay respaldo, debe archivarse”, argumenta.

De lo contrario, Rivadeneira apunta que el Ejecutivo pasaría por encima del Legislativo. “Y ya estaremos otra vez en el Virreinato de Quito. Daniel Noboa se volvería un rey y no necesitaría de un poder que le haga ningún contrapeso”.

