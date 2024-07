Leonidas Iza fue ratificado como candidato presidencial de la Conaie

Leonidas Iza, actual presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), asumió el 20 de julio de 2024 la candidatura presidencial para las próximas elecciones.

Eso se resolvió en el segundo día de la Asamblea Extraordinaria de la Conaie que se desarrolló en Conocoto.

“Por consenso, los pueblos y nacionalidades del Ecuador, Conaie, asumen la candidatura a la presidencia de la República del Ecuador de Leonidas Iza, con toda su estructura organizativa y su Consejo de Gobierno hoy (20 de julio) en su Asamblea Extraordinaria. La lucha es el camino”, confirmó en su cuenta de X, Apawki Castro, parte de la Conaie.

Primarias para formalizar a Iza

Esta resolución también lo ratificó Franklin Casicana, dirigente de Educación de la Conaie. Posteriormente, Pachakutik que es el brazo político de la organización indígena deberá realizar el proceso de primarias o democracia interna “para formalizar la candidatura”, precisó Casicana.

“Yo no he pedido ser candidato, no quiero ser candidato, pero si hay decisión colectiva, entonces la asumimos todos. Si no la hay, continuamos garantizando la gestión de la Conaie”, manifestó Iza antes de la resolución.

Los procesos de democracia interna se deben realizar desde el 3 al 17 de agosto, según el calendario para las elecciones 2025 del Consejo Nacional Electoral.

En la Asamblea también se tomaron otras resoluciones, que en el transcurso de la próxima semana se harán públicas, aún no están asentadas en un documento, según Casicana.

Agustín Cachipuendo, dirigente de Fortalecimiento Organizativo, indicó que la Conaie "se movilizará con fuerza en rechazo a las medidas económicas de Daniel Noboa, no está definido día ni hora. Se sabrá cuando ni menos esperan". Sobre Iza, reafirmó que, de forma colectiva, es candidato de la Conaie.

