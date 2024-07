Iza mantiene latente protagonizar un levantamiento contra políticas de Noboa

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) desarrolla este 20 de julio de 2024 su segundo día de la asamblea extraordinaria en su sede de Conocoto.

Antes de iniciar con el análisis interno, la organización realizó una ceremonia de apertura y luego hubo la intervención de varios dirigentes que integran el Consejo de Gobierno de la Conaie.

Leonidas Iza, presidente de la Conaie, indicó que se abordaría la situación económica, social y política del país, así como la firma del Gobierno de Daniel Noboa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la eliminación del subsidios a los combustibles y el extractivismo.

¿Habrá un levantamiento?

Iza considera que desde la movilización del 2019 hacia adelante, los Gobiernos han estigmatizado la “lucha” y que han tratado de señalar la culpa entre las comunidades con “el afán de que los pueblos indígenas no salgamos a luchar”.

Dijo que habrán acciones, pero que eso depende de todos los dirigentes: “Vamos a ir a un proceso de lucha, en todas las dimensiones, incluidas las calles. Pero esa decisión será con la fuerza y el poder que tiene cada compañero presidente para tomar una decisión”. Este es un tema que se definirá en el encuentro de hoy.

Frente a las opiniones de que la Conaie ya debió pronunciarse en las calles y otras de que no debería hacerlo, por el tema de los combustibles, Iza explicó que todo es un proceso y que, como en las movilizaciones de 2019, puede haber una resolución hoy para actuar luego de algunos meses. “El 23 de agosto (de 2019) tomamos una decisión de ir a una movilización, y cuando fuimos, fuimos en octubre, tres meses después”.

“En este momento hemos empezado esta jornada de lucha, no sabemos cuándo vamos a hacer una acción nacional”, refirió e hizo notar que para la entrega del proyecto de Ley de consulta libre previa e informada a la Asamblea Nacional acudieron alrededor de 3 mil personas.

”Vamos a tomar el tiempo que sea necesario, pero un levantamiento merece en este país frente a la imposición de políticas neoliberales que no podemos quedar agachados la cabeza, vamos a tomar una decisión en esta primera temática”, apuntó Iza antes de iniciar la asamblea extraordinaria.

Definición del precandidato presidencial

El segundo tema de discusión será sobre la participación de la Conaie en el proceso electoral.

Iza tiene el respaldo de las regionales de la Conaie para ser precandidato presidencial por Pachakutik, pero eso se resolverá en una resolución este sábado.

“Yo no he pedido ser candidato, no quiero ser candidato, pero si hay decisión colectiva, entonces la asumimos todos. Si no la hay continuamos garantizando la gestión de la Conaie”, manifestó el dirigente.

La tercer temática será sobre la política de alianzas en cuanto al proceso electoral. El 19 de julio en la asamblea extraordinaria se aprobó reformas al estatuto interno.

