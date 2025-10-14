"La gente quiere trabajar, no quiere paro": Noboa defiende su gestión en Daule

El presidente anunció más de 900.000 dólares para fortalecer a 7.400 familias productoras en Guayas

El presidente de la República, Daniel Noboa, visitó Daule, en la provincia del Guayas, para participar en un evento del Ministerio de Agricultura. En su discurso, defendió la gestión de su Gobierno y destacó la inversión de más de 900.000 dólares destinada a fortalecer el trabajo de 7.400 familias productoras del país.

“Hemos regresado por invertir más de 900.000 dólares para financiar los sueños de miles de familias”, dijo el mandatario, al explicar que los recursos servirán para la compra de maquinaria agrícola, la creación de biofábricas y la ejecución de proyectos productivos que impulsarán la economía rural.

Durante el evento, denominado Productores de Daule fortalecen su trabajo con incentivos y herramientas, se presentaron cinco Soluciones de Mecanización Agroproductivas (Somas) y 100 paquetes tecnológicos subvencionados. Además, se entregaron reconocimientos legales a asociaciones locales.

32 productores de la Asociación de Agricultores y Ganaderos Unidos por Siempre recibieron su resolución de registro directivo, mientras que la Asociación Camino al Progreso obtuvo su personería jurídica. “Hoy los recursos del subsidio al diésel se distribuyen para quienes realmente los necesitan y se transforman en beneficios para el campo”, destacó Noboa.

“Este gobierno dice verdades incómodas”

En su discurso, el presidente también respondió a sus críticos. “Este gobierno no miente, lo que dice son verdades incómodas para los mismos de siempre”, aseguró, al señalar que algunos sectores buscan frenar los cambios impulsados por su administración.

Noboa subrayó que su Gobierno está dispuesto a dialogar “con la gente que quiere trabajar y no con quienes quieren destruir la democracia con odio y violencia”. Aseguró que los ecuatorianos “ya están cansados de lo mismo de siempre” y que su gestión busca un cambio real basado en el trabajo y la productividad.

“La gente quiere trabajar, no quiere paro”

El mandatario resaltó los avances del sector agrícola y la estabilidad de los precios. “Hemos logrado sostener buenos precios estos dos últimos años sin encarecer la canasta básica”, indicó, destacando el trabajo del Ministerio de Agricultura y la ministra de Gobierno.

Para Noboa, el agro es “un negocio digno, justo y con futuro”. Enfatizó que el país necesita apostar por el trabajo y la tecnificación del campo. “La gente quiere trabajar, no quiere paro. Quiere ganarse su dinero de manera correcta y darle una mejor vida a su familia”, manifestó.

Noboa promete un Ecuador productivo y con futuro

El presidente concluyó su intervención asegurando que el país atraviesa una etapa de reconstrucción. “Estamos construyendo un Ecuador productivo, que sale adelante y tiene desarrollo económico”, afirmó. “Daremos una mejor vida a nuestros hijos y nietos de la que nosotros recibimos porque heredamos un país destrozado, y juntos lo estamos volviendo a armar”, agregó.

