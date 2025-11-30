Expreso
Yasunidos
Yasunidos sostiene que la sentencia frena intentos de acercamiento a pueblos en aislamientoCortesía

Justicia ecuatoriana declara vulneración de derechos a pueblos indígenas aislados

Yasunidos afirma que el fallo revela riesgos para pueblos aislados y demanda medidas estatales

La justicia ecuatoriana dictaminó que hubo acciones que vulneraron derechos de pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Según Yasunidos, el fallo oral confirma riesgos extremos derivados de intentos de acercamiento promovidos por terceros en territorio sensible. El colectivo, que impulsó el caso, considera que la decisión marca un precedente importante. “Esperamos que en los próximos días se ratifique por escrito lo que ya se dijo”, señaló Pedro Bermeo, vocero de YASunidos.

El colectivo explica que la magistrada concluyó que representantes de la organización religiosa estadounidense Come to the Rainforest (CTTR) realizaron actividades orientadas al contacto forzoso. Según YASunidos, la sentencia detalla que estas acciones incluyeron “facilitar donaciones en rutas de caza de los PIAV y planificar acercamientos con intención evangelizadora”, prácticas que (señalan) evocan los métodos históricos del Instituto Lingüístico de Verano (ILV).

Advertencias del colectivo sobre riesgos históricos

De acuerdo con Yasunidos, la jueza advirtió que tales actividades pusieron en riesgo derechos como la autodeterminación, el no contacto, la vida, la integridad, la salud y la identidad cultural. La organización indica que el fallo también reconoce afectaciones al territorio y a la vivienda, entendida (según estándares internacionales) como la selva que garantiza la protección de estos pueblos.

Yasunidos señala que la magistrada aplicó el principio de precaución al prohibir a representantes de CTTR cualquier intento de contacto. La sentencia también restringió sobrevuelos con fines de acercamiento y servicios aéreos o logísticos que puedan facilitar ingresos a zonas de presencia de pueblos en aislamiento voluntario.

Para YASunidos, aún hay responsabilidades estatales pendientes

El colectivo asegura que la jueza mencionó la existencia de un expediente penal en Fiscalía, que deberá determinar responsabilidades de la organización involucrada. Para Yasunidos, el proceso evidenció omisiones de instituciones públicas que permitieron que estos intentos de acercamiento se desarrollaran sin controles.

La organización afirma que mantendrá vigilancia sobre la actuación estatal. Señala que es urgente esclarecer responsabilidades y adoptar medidas estructurales que garanticen la no repetición. “Seguiremos vigilantes para que algo así no vuelva a ocurrir”, indicó el colectivo tras la audiencia.

