MSP inicia vacunación contra la influenza: ¿quiénes deben acudir y dónde vacunarse?

La campaña incluye 4,5 millones de dosis para niños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas

Usuarios acudieron a centros de salud para recibir la vacuna contra la influenza estacional

La Campaña Nacional de Vacunación contra la Influenza Estacional 2025-2026 arrancó oficialmente en Ambato, en medio de la temporada con mayor circulación viral del año. El Ministerio de Salud Pública (MSP) busca llegar a los grupos más vulnerables antes de que avance el periodo crítico de contagios en el país.

El plan, que se ejecuta hasta marzo de 2026, incluye la compra de 4,5 millones de dosis con una inversión de$11,6 millones. Con ello, las autoridades de salud esperan reducir complicaciones como neumonía, hospitalizaciones y muertes relacionadas con la gripe estacional.

Centros disponibles y control de cadena de frío

Cristina Jácome, directora Nacional de Inmunizaciones, recordó que la vacuna puede ser recibida en más de 1.900 centros de salud del MSP.

El MSP informó que opera con 9 bancos de vacunas zonales, 140 distritales y 1.935 vacunatorios, todos con controles de cadena de frío para asegurar el almacenamiento y transporte adecuados de los biológicos.

La vacunación anual contra la influenza es fundamental para prevenir complicaciones en tu salud.



¿Quiénes deben vacunarse? Grupos prioritarios

Las vacunas contra la influenza, desarrolladas hace más de siete décadas, forman parte del esquema nacional desde 2006. Este año, están disponibles de manera gratuita para:

Niños y niñas de 6 meses hasta 5 años, 11 meses y 29 días.

Adultos mayores de 65 años

Mujeres embarazadas en cualquier trimestre.

Personas con enfermedades crónicas o discapacidad, incluido su personal cuidador.

Prsonas privadas de libertad.

Trabajadores de salud y de centros de cuidado infantil.

Trabajadores de avícolas y criaderos de cerdos.

Entre las recomendaciones para prevenir la influenza están el lavado adecuado de manos, el uso de mascarilla ante síntomas respiratorios y cubrirse al toser o estornudar. Estas medidas complementan la vacunación y reducen la transmisión comunitaria.

