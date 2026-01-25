Juicio político a Mario Godoy: ¿hasta cuándo se presentan las pruebas?

El presidente del Consejo de la Judicatura es señalado por el correísmo supuesto incumplimiento de funciones

Los plazos del juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, avanzan en la Asamblea Nacional. Esta semana, del 26 de enero de 2026, concluirá una de las etapas clave del proceso de control político.

Godoy es señalado por la bancada de la Revolución Ciudadana por un supuesto incumplimiento de funciones, a raíz de las denuncias en su contra por presuntas presiones a jueces, como en el caso del magistrado anticorrupción Carlos Serrano.

Hace un mes y cinco días, una columna destapó el escándalo por presiones en el caso del narcotraficante serbio Jezdimir Srdan, involucrando a Mario Godoy, quien aún no enfrenta consecuencias. ¿Cuáles son los escenarios para que el caso llegue a la Asamblea? 👉… pic.twitter.com/rWzeCXSp2g — Diario Expreso (@Expresoec) January 22, 2026

La etapa en que se encuentra el juicio político a Mario Godoy

De acuerdo con el cronograma de trabajo planteado por la Comisión de Fiscalización, el juicio político contra Mario Godoy se encuentra en la etapa de contestación y presentación de pruebas de cargo y de descargo.

La presentación de pruebas de las dos partes, según el cronograma inició el 17 de enero de 2026, tras la notificación del proceso. De acuerdo a lo programado, la mesa de Fiscalización receptará todas las pruebas hasta este sábado 31 de enero de 2026.

¿Qué sigue en el juicio político contra el presidente de la Judicatura?

Una vez presentadas las pruebas de cargo y de descargo, según el cronograma elaborado por la Comisión de Fiscalización, el juicio político a Mario Godoy entrará a la etapa de actuación de pruebas, las cuales serán expuestas ante la mesa legislativa. Está previsto entre el 1 y 10 de febrero de 2026.

Finalmente, la mesa de Fiscalización tiene previsto elaborar el informe final del juicio político contra Godoy entre el 11 y el 15 de febrero de 2026. Sin embargo, existe un segundo escenario, en el que la Comisión solicite una prórroga de cinco días para la remisión del informe y otros dos días adicionales para su difusión y entrega.

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, fue consultada sobre la postura del Gobierno frente al proceso legislativo que enfrenta el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, y las expectativas ciudadanas en torno al caso.



¿Qué dijo? 👉 https://t.co/zJGnSFBQZL pic.twitter.com/Hinh9DSf82 — Diario Expreso (@Expresoec) January 19, 2026

