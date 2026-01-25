Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Política

MARIO GODOY PRESIDENTE JUDICATURA
El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy Naranjo.ARCHIVO: CONSEJO DE LA JUDICATURA

Juicio político a Mario Godoy: ¿hasta cuándo se presentan las pruebas?

El presidente del Consejo de la Judicatura es señalado por el correísmo supuesto incumplimiento de funciones

Los plazos del juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, avanzan en la Asamblea Nacional. Esta semana, del 26 de enero de 2026, concluirá una de las etapas clave del proceso de control político.

RELACIONADAS

Godoy es señalado por la bancada de la Revolución Ciudadana por un supuesto incumplimiento de funciones, a raíz de las denuncias en su contra por presuntas presiones a jueces, como en el caso del magistrado anticorrupción Carlos Serrano.

La etapa en que se encuentra el juicio político a Mario Godoy

De acuerdo con el cronograma de trabajo planteado por la Comisión de Fiscalización, el juicio político contra Mario Godoy se encuentra en la etapa de contestación y presentación de pruebas de cargo y de descargo.

La presentación de pruebas de las dos partes, según el cronograma inició el 17 de enero de 2026, tras la notificación del proceso. De acuerdo a lo programado, la mesa de Fiscalización receptará todas las pruebas hasta este sábado 31 de enero de 2026.

RELACIONADAS

¿Qué sigue en el juicio político contra el presidente de la Judicatura?

Una vez presentadas las pruebas de cargo y de descargo, según el cronograma elaborado por la Comisión de Fiscalización, el juicio político a Mario Godoy entrará a la etapa de actuación de pruebas, las cuales serán expuestas ante la mesa legislativa. Está previsto entre el 1 y 10 de febrero de 2026.

Finalmente, la mesa de Fiscalización tiene previsto elaborar el informe final del juicio político contra Godoy entre el 11 y el 15 de febrero de 2026. Sin embargo, existe un segundo escenario, en el que la Comisión solicite una prórroga de cinco días para la remisión del informe y otros dos días adicionales para su difusión y entrega.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Juicio político a Mario Godoy: ¿hasta cuándo se presentan las pruebas?

  2. Tres adultos ecuatorianos y sus hijos han sido detenidos por el ICE en Mineápolis

  3. Gonzalo Valle detenido: el arquero de Liga Quito asume sanción y ofrece disculpas

  4. Arsenal vs Manchester United: Alineaciones y dónde ver EN VIVO Premier League 2025-26

  5. Niña ecuatoriana de 2 años, retenida por el ICE, ya está con su madre

LO MÁS VISTO

  1. Noche Amarilla 2026: cuánto cuestan las entradas y qué artistas se presentarán

  2. Barcelona vs Real Oviedo EN VIVO el partido de la fecha 21 de LaLiga

  3. Sector avícola eliminó gallinas para elevar el precio del huevo

  4. Alejandro Ribadeneira asume como nuevo gerente General de Banco Pichincha

  5. En Santa Elena te matan por un pedazo de tierra

Te recomendamos