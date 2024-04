Juez dispuso embargo de bienes de hotel que fue de los Isaías

Jorge Andrés Mestanza, juez de la Unidad Judicial Civil del cantón Guayaquil, emitió el 23 de abril de 2024 el auto resolutorio para retener 63.003 dólares en tres cuentas bancarias de la cadena hotelera Hotelca C.A. (Hotel Ramada), en Guayaquil. El 26 de abril se ejecutó el embargo.

La resolución del magistrado se dio tras un proceso de demanda presentado por la compañía Arfisa S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos, en representación de la nueva propietaria del edificio, Fideicomiso Mercantil Ramada.

(Lea también: El silencio de Yanina Villagómez que levanta sospechas sobre casos de Cynthia Viteri)

La demanda se interpuso bajo el argumento de supuesto incumplimiento de parte de Hotelca respecto al desahucio que se le notificó por el “traspaso de dominio”. Solicitó que se condene a la compañía demandada a la desocupación y entrega inmediata del bien inmueble y al pago de las pensiones de arrendamiento adeudadas en la actualidad, así como también, los que se venzan hasta la desocupación efectiva del inmueble, y a los intereses moratorios.

El 10 de abril de 2024 se llevó a cabo la audiencia en la que se conocieron informes económicos de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, “en los que se señala que la compañía demandada atraviesa una grave situación de liquidez bajo un escenario de incertidumbre significativa, que no cuenta con suficientes recursos de capital propio o de sus accionistas lo que conllevaría a que la compañía entre en proceso de liquidación”, según consta en la resolución judicial.

El juez calificó de válida la petición de la demanda y ordenó la retención de valores hasta por la cantidad de 63.003 dólares como medida preventiva. También dispuso el secuestro o embargo de los bienes muebles identificados en un estudio realizado el 23 de octubre de 2023. Para el cumplimiento de esta medida se designó a Federico Cuadrado en calidad de depositario judicial.

Cinco días le tomó al CNE procesar el 100 % de actas de la consulta popular Leer más

El Hotel fue de propiedad de los hermanos Roberto y William Isaías, relacionados al feriado bancario, hasta que fue incautado por la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD). Los trabajadores adquirieron acciones, pero el edificio fue recuperado por los Isaías con una medida cautelar y lo traspasaron al Fideicomiso.

Carlos Luis Armanza, exdirector de noticias de TC Televisión, alertó en su cuenta de X sobre la ejecución del embargo del Hotel y desahucio de sus empleados el 26 de abril de 2024. También menciona que TC Televisión se habría devuelto a los Isaías.

El Hotel Ramada de Guayaquil fue embargado y sus empleados desahuciados por el nuevo propietario, los Isaias recuperaron el bien y lo vendieron, de acuerdo al fallo de la Comision de Derechos Humanos.También se les devolvió @tctelevision Television.@AbPCruz pic.twitter.com/vBGbrCkRBc — Carlos Luis Armanza (@Carmanza55) April 26, 2024

El canal de televisión fue otro bien incautado durante el Gobierno de Rafael Correa y pasó a manos del Estado. EXPRESO buscó las versiones de la Presidencia de la República y de la Procuraduría General del Estado para conocer el destino del medio de comunicación actualmente, indicaron que remitirían la información. Esta no llegó hasta la publicación de esta nota.

Este Diario logró acceder a una fuente allegada a los Isaías, que evitó ser citada. No obstante, explicó que que al ser el Estado ecuatoriano propietario de los canales de televisión que fueron incautados en 2008, estos no han sido ni pueden ser restituidos puesto que las frecuencias son un activo estatal. Los Isaías, dijo, no interpondrán ningún proceso legal para recuperar el canal.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO