Juan Iván Cueva, precandidato de AMIGO, propone un plan de 360° sobre seguridad

Cueva es ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones, también tiene un máster en Administración de Empresas. Tiene tres empresas: una cervecería artesanal, una de tecnología y otra de energía renovable donde realiza proyectos fotovoltaicos, paneles solares, entre otros.

En Loja no lo conocen mucho porque ha vivido y estudiado en Argentina, y ha laborado en Uruguay. El 15 de octubre de 2015 volvió a Ecuador para emprender en tres negocios. Ahora busca ser el próximo presidente de la República por Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (AMIGO), lista 16.

Cueva y Cristina Reyes aceptaron sus precandidaturas el 20 de agosto en el Consejo Nacional Electoral (CNE). Cueva dice que está redactando el plan de trabajo personalmente, este es un requisito para inscribir candidaturas desde el 13 de septiembre.

- ¿Qué hacía hasta antes de anunciar su precandidatura presidencial?

- Antes de lanzarme era y soy un ciudadano común que, al igual que todos ustedes, está indignado, que no soporta más cómo está llevándose el Ecuador. Como soy una persona de emprendimiento y de armas tomar, he decidido dar este paso hacia adelante a tomar el toro por los cuernos.

- El 19 de agosto anunció su precandidatura junto a Reyes para vicepresidenta, que tiene más trayectoria política, ¿por qué no fue al revés?

- ¿Y por qué no una persona nueva que es exitosa en la administración privada, pública, por qué no puede dirigir un país? Lo que nosotros proponemos es un proyecto político innovador. Representamos la unión. Qué más forma de demostrar esa unión que tener de vicepresidenta a Reyes, de la centroderecha, y a Yaku Pérez, que viene del progresismo. Todo lo que quieren hacer los partidos tradicionales, buscar el consenso, nosotros ya lo hemos logrado. Somos personas de resultados.

Me metí a esto porque estoy seguro de lo que he hecho, que lo he forjado a puño. No tengo cuentas en paraísos fiscales.

Juan Cueva

Precandidato presidencial